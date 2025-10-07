جيسو تؤكد تعاونها مع زين مالك بـ"بوستر" تشويقي جديد

كشفت الفنانة جيسو، عضوة فرقة BLACKPINK، رسميًّا عن صورة تشويقية جديدة لأغنيتها المرتقبة "EYE CLOSED"، مؤكدة تعاونها مع الفنان العالمي زين مالك.

الصورة التشويقية لم تفصح بشكل مباشر عن هوية الفنان المشارك، واكتفت بعبارة "صوتان... مدار واحد، قريبًا"، مع إظهار ظل رجل غامض في الخلفية. ومع ذلك، تمكن المتابعون من تأكيد هوية الفنان المشارك بمجرد ملاحظة تطابق وشم الرأس الظاهر في الظل مع وشم زين مالك المميز.

جيسو تثير فضول الجمهور والصحف الكورية تكشف الحقيقة

وأثارت جيسو صباح أمس الأثنين حماس الجماهير بالكشف عن صورة تشويقية غامضة تُلمح إلى قرب إصدار أغنية منفردة مفاجئة.

ونُشرت الصورة عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تضمنت خيالًا لشخص يقف خلفها، مما يشير إلى أنها ستكون أغنية ثنائية، ولكن سرعان ما كشفت الصحف الكورية، إن الشريك الغامض هو المغني البريطاني زين مالك، العضو السابق في فرقة "ون دايركشن".

يُذكر أن زين مالك شوهد وهو يحضر حفل بلاك بينك في نيويورك بتاريخ 27 يوليو، برفقة ابنته خاي. وبعد الحفل بفترة وجيزة، نشر صورة عبر حسابه على إنستغرام يظهر فيها في الحشد وهو يحمل ابنته، وكلاهما يرفعان أيديهما في الهواء، مُذيلًا الصورة بتعليق: "BLACK PINK شكرًا لكم، أنا وخاي أحببنا الحفل".

