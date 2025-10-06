هل المرأة ليس لها إلا البيت فى الإسلام؟ أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

أكدت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإسلام منح المرأة مكانة عظيمة وجعل لها دورًا أساسيًا في بناء المجتمع، مشددة على أن حصر دورها في البيت فقط خطأ شائع لا يمت لتعاليم الدين بصلة.

رد على الأفكار المتشددة

وخلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم في برنامج "حواء" على قناة الناس، أوضحت السعيد أن الأفكار المتشددة التي تزعم أن المرأة لا دور لها إلا بيتها وأولادها، لا تستند إلى أي دليل شرعي صحيح، مؤكدة أن الإسلام كرّم المرأة وفتح أمامها مجالات المشاركة والإسهام في خدمة الدين والوطن.

نماذج مشرفة من التاريخ الإسلامي

واستعرضت أمينة الفتوى عددًا من النماذج النسائية المضيئة في التاريخ الإسلامي، أبرزها:

نسيبة بنت كعب الأنصارية (أم عمارة) التي شاركت في إحدى الغزوات دفاعًا عن النبي ﷺ، وتعرضت لطعنات عدة وهي تقاتل ببسالة.

رفيدة الأسلمية أول طبيبة في الإسلام، التي أقامت خيمة في المسجد النبوي لعلاج الجرحى وعلّمت نساءً أخريات فن الطب.

صفية بنت عبد المطلب التي تصدت لأحد المعتدين دفاعًا عن النساء في خيمتهن.

خولة بنت الأزور التي شاركت في المعارك بزي الفرسان، وكانت مثالًا للشجاعة والإقدام.

دعوة لتصحيح المفاهيم

واختتمت الدكتورة زينب السعيد حديثها بالتأكيد على أن المرأة في الإسلام شريكة في البناء كما كانت شريكة في النصر، داعية إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة وقراءة التاريخ الإسلامي قراءة منصفة تُظهر الوجه المشرق للمرأة المسلمة عبر العصور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.