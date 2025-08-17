ما حكم الصلاة حال نزول الحيض؟ أمينة الفتوى تجيب

قالت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا صلت المرأة ثم اكتشفت بعد انتهائها من الصلاة نزول دم الحيض، فإنها تكون قد خرجت من الصلاة بالفعل، وفي هذه الحالة، إذا كان الدم قد نزل أثناء وقت الصلاة، فالصلاة تسقط عنها ولا يجب قضاؤها، أما إذا نزل الدم بعد أداء الصلاة، فقد أتمت ما عليها ولا تُلزم بالإعادة.

هل يجب قضاء الصلاة في حالة نزول دم الحيض؟

وأضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بـ برنامج حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن السؤال الأكثر شيوعًا بين النساء هو: "هل يجب قضاء الصلاة في هذه الحالة؟"، موضحة أن الفقهاء فرّقوا بين من صلت في أول وقت الصلاة وبين من أخّرت الصلاة إلى آخر وقتها، فإذا دخل وقت الصلاة وبدأ الحيض قبل أن تؤديها، فإن الصلاة لا تجب عليها ولا يلزمها قضاؤها.

وتابعت: "أما إذا أخرت الصلاة إلى آخر وقتها بحيث لم يبق إلا وقت تكبيرة الإحرام فقط، ثم جاءها الحيض في هذه اللحظة، فإن الصلاة تعتبر واجبة عليها، وعند طهرها يجب أن تقضيها قضاءً".

أمينة الفتوى: الصلاة تجب على المرأة قبل نزول الحيض

وأكدت أمينة الفتوى أن الفقهاء قيدوا ذلك بقولهم: "الصلاة تجب على المرأة إذا أدركت من وقتها ما يسع تكبيرة الإحرام قبل نزول الحيض".



