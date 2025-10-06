رئيس جامعة المنصورة يلتقي وفدًا دوليًّا لبحث تطبيق برامج مهنية بكلية التجارة (صور)

التقى الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وفدَ الأكاديمية الدولية للدراسات والأبحاث المتقدمة – لندن (IARS, London) ومؤسسة المحاسبين القانونيين (ACCA)، وذلك بحضور الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، لبحث سُبُل التعاون في تطبيق برامج ACCA المؤهِّلة لسوق العمل العالمي، ويأتي هذا اللقاء في إطار سعي الجامعة المستمر لتعزيز التعاون الدولي، وتأهيل طلابها لمواكبة متطلبات سوق العمل العالمي.

وضم الوفد كريم الصفتي، المدير الإقليمي للشرق الأوسط بالأكاديمية الدولية، وريهام غنيم، مديرة الشركات الدولية بالأكاديمية الدولية للدراسات والأبحاث المتقدمة – لندن، ونوريهان عبد الباري، المديرة الإقليمية لتطوير الأعمال بجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA)، ومنى بدوي، مستشارة التعليم بالسفارة البريطانية بالقاهرة.

آفاق جديدة أمام طلاب كلية التجارة للحصول على برامج مهنية دولية

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور شريف خاطر عن ترحيبه بالوفد الزائر، مؤكِّدًا أن جامعة المنصورة تعتز بهذه الخطوة التي تفتح آفاقًا جديدة أمام طلاب كلية التجارة للحصول على برامج مهنية دولية، وأشار إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ توجُّهات الدولة ورؤية مصر 2030، التي تدعو إلى تعزيز تنافسية الخريج المصري على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال الشراكات مع مؤسسات التعليم العالمية المرموقة.

وأضاف أن دراسةَ إدخال البرامج المهنية المعتمدة دوليًّا بكلية التجارة تمثِّل خطوةً استراتيجيةً رائدة، تسهم في صقل مهارات الطلاب وفق أعلى المعايير المهنية، وتؤهِّلهم للحصول على الرخصة المهنية الدولية في المحاسبة القانونية، إلى جانب إمكانية الحصول على درجات أكاديمية من جامعة لندن (UCL)، المصنَّفة ضمن أفضل عشر جامعات عالميًّا.

جامعة المنصورة تعمل وفق رؤية شاملة لتطوير البرامج المهنية

وأكَّد الدكتور طارق غلوش أن جامعة المنصورة تعمل وفق رؤية شاملة لتطوير البرامج المهنية، موضحًا أن التعاون مع الأكاديمية الدولية ومؤسسة ACCA سيوفِّر بيئةً تعليميةً متميزة، تجمع بين المعايير الأكاديمية المصرية والمعايير المهنية العالمية، بما يمنح الطالب ميزةً تنافسيةً حقيقية في مجال المحاسبة، ويسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل العالمي.

الأكاديمية الدولية تفخر بتعزيز شراكتها مع جامعة المنصورة

ومن جانبه، أكَّد كريم الصفتي أن الأكاديمية الدولية تفخر بتعزيز شراكتها مع جامعة المنصورة، باعتبارها إحدى أعرق الجامعات المصرية وأكثرها تميزًا على الصعيد الإقليمي، موضحًا أن هذا التعاون سيمنح الطلاب فرصةً فريدةً للانخراط في برامج ACCA، التي تُعَدّ من أبرز المؤهلات المهنية المعترف بها عالميًّا، الأمر الذي يعزز فرصهم في سوق العمل الدولي.

تسليم شهادة الاعتماد الخاصة بكلية التجارة من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) –

وفي ختام اللقاء، جرى تسليم شهادة الاعتماد الخاصة بكلية التجارة من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) – إحدى أبرز الهيئات المهنية العالمية في مجال المحاسبة – التي تُقرّ بحصول الكلية على اعتماد الإعفاءات الأكاديمية.

بعد الاعتماد خريجو الكلية مؤهَّلين للحصول على إعفاءات من بعض الاختبارات المؤهِّلة لشهادة ACCA

وبموجب هذا الاعتماد، أصبح خريجو الكلية مؤهَّلين للحصول على إعفاءات من بعض الاختبارات المؤهِّلة لشهادة ACCA. ويُعَدّ ذلك إنجازًا جديدًا يُضاف إلى رصيد جامعة المنصورة في مجال الاعتماد البرامجي الدولي، ويعزّز من مكانتها الأكاديمية عالميًّا، ويدعم جهودها في تمكين طلابها من المنافسة في الساحة المهنية الدولية.

استعراض أوجه التعاون المقترحة وخطط العمل المستقبلية الخاصة بالبرامج

عقب ذلك، عُقدت جلسة عمل بين الوفد والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بحضور الدكتورة مروة حسان، وكيلة كلية التجارة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، حيث تم استعراض أوجه التعاون المقترحة وخطط العمل المستقبلية الخاصة بالبرامج المشتركة.

جولةٌ تفقديةٌ للتعرّف على الإمكانات الأكاديمية والمعامل الدراسية والبنية التحتية للبرامج

وأعقب الجلسةَ زيارةٌ لكلية التجارة، بحضور الدكتور أحمد مطاوع، عميد الكلية، والدكتور عمرو نزيه، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة مروة حسان، وكيلة الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، حيث أُجريت جولةٌ تفقديةٌ للتعرّف على الإمكانات الأكاديمية والمعامل الدراسية والبنية التحتية المؤهَّلة لتطبيق البرامج.

