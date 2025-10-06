الإثنين 06 أكتوبر 2025
إصابة شخصين إثر تصادم سيارتين نقل واشتعال النيران بهما بالقليوبية

اشتعال سيارتين نقل
اشتعال سيارتين نقل على الطريق الحر بالقليوبية، فيتو

 شهد الطريق الإقليمي في نطاق محافظة القليوبية، وتحديدًا بعد كارتة الصفّافين اتجاه بنها، اليوم، حادث اشتعال سيارتين نقل نتيجة تصادم محدود بينهما، مما أدى إلى اندلاع النيران بشكل كثيف وتصاعد أعمدة الدخان لمسافات بعيدة، ما أثار حالة من الذعر بين قائدي السيارات المارة بالطريق.

13 مرشحا يتنافسون على مقاعد التجديد النصفي بنقابة أطباء القليوبية

في ذكرى نصر أكتوبر، محافظ القليوبية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول

إصابة شخصين في اشتعال سيارتين نقل أعلى الطريق الإقليمي بالقليوبية

 وعلى الفور، انتقلت إلى موقع الحادث قوات الحماية المدنية بـ القليوبية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران بالكامل بعد جهود استمرت قرابة نصف الساعة، ومنع امتدادها إلى باقي السيارات بالطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بإصابات متوسطة، تم نقلهما بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع وإزالة آثار الحريق.

 

إعادة الحركة المرورية لطبيعتها على الطريق الإقليمي 

 كما انتقلت الأجهزة الأمنية بـ القليوبية إلى موقع الواقعة، وتم فرض كردون أمني لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء ورفع بقايا السيارات المحترقة، وتم إعادة فتح الطريق أمام حركة المرور بعد التأكد من سلامة المنطقة وعدم وجود أي مخاطر إضافية.

وأكدت التحريات الأولية أن الحادث نتج عن تصادم بين سيارتين نقل أثناء السير بسرعة على الطريق الإقليمي، ما أدى إلى تسرب مواد قابلة للاشتعال واندلاع النيران، وجارٍ فحص السيارتين وتحديد الأسباب النهائية للحريق بمعرفة النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

تم تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق وتحديد الخسائر المادية، كما كلفت الجهات الأمنية بسرعة استكمال التحريات حول ملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحماية المدنية بالقليوبية قوات الحماية المدنية بالقليوبية محافظ القليوبية محافظة القليوبية

