الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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محافظات

مصرع تباع في تصادم سيارتين نقل بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف

اسعاف بني سويف، فيتو
اسعاف بني سويف، فيتو

شهد طريق بنى سويف الصحراوي الشرقي، مصرع تباع سيارة نقل بتصادم سيارتين نقل مما أدى إلى اشتعال النيران في إحداهما بأعلى "نفق بني سويف" باتجاه المنيا، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقله إلى المستشفى. 

 

بلاغ بوفاة تباع في تصادم سيارتين نقل ببني سويف

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل مما أدى إلى اشتعال النيران في إحداهما بأعلى نفق بني سويف الصحراوي باتجاه المنيا، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

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وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنى سويف التخصصي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

 

واستقبلت مستشفى بنى سويف التخصصي، جثة شاب يدعى " محمد أمين " 23 سنة، مقيم بمركز الصف بمحافظة الجيزة، ويعمل تباع على سيارة نقل،  وتم استدعاء مفتش الصحة لإجراء الكشف الطبي عليه، والوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، وتم إيداع الجثة بالمستشفى لحين تسليمها إلى ذويها، والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

نصائح  تساعد في تفادي حوادث الطرق

تذكر دائما أن الالتزام بقوانين السير واتباع الإرشادات الأمانية يعزز سلامتك وسلامة الآخرين على الطرق، وإليكم بعض النصائح التي تساعد في تفادي حوادث الطرق:

ـ تجنب تجاوز الحد الأقصى للسرعة المسموح بها على الطرق. الالتزام بالسرعة يقلل من فرص وقوع حوادث.
ـ تجنب استخدام الهاتف المحمول أو التشغيل بأي أجهزة أخرى أثناء القيادة. الانشغال يمكن أن يؤدي إلى فقدان التركيز وحدوث حوادث.
ـ إحترام إشارات المرور وقوانين السير يساهم في سلامة الطريق ويقلل من احتمالية وقوع الحوادث.
ـ تأكد من صلاحية الفرامل والإطارات وأنظمة الإنارة. الحفاظ على السيارة في حالة جيدة يزيد من سلامة القيادة.
ـ تجنب القيادة تحت تأثير المواد الكحولية أو المخدرات تزيد من فرص وقوع حوادث. 
ـ ارتداء حزام الأمان يقلل من إصابات الركاب في حال وقوع حادث، لذا يجب استخدامه في جميع الأوقات.
ـ تجنب القيادة في ظروف جوية سيئة إذا كان ذلك ممكنًا. وفي حالة الضرورة، توخي الحذر وقيادة بحذر.
ـ الحفاظ على مسافة آمنة بين سيارتك والسيارات الأخرى يمنع الاصطدامات الخلفية ويتيح لك مزيدًا من الوقت للتفاعل.
ـ تجنب القيادة عند الإعياء أو التعب الشديد، حيث يمكن أن يؤدي الإرهاق إلى فقدان التركيز.
ـ الالتزام بحقوق وواجبات السائقين يسهم في خلق بيئة آمنة على الطرق.

 

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