السيسي: يجب الحفاظ على منظومة السلام التي أرستها الولايات المتحدة في سبعينيات القرن الماضي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى نصر أكتوبر: “أشدد هنا؛ على أهمية الحفاظ على منظومة السلام.. التى أرسلتها الولايات المتحدة، منذ سبعينيات القرن الماضى.. والتي شكلت إطارا استراتيجيا للاستقرار الإقليمي”.

وأضاف الرئيس السيسي: “إن توسيع نطاق هذه المنظومة.. لن يكون إلا بتعزيز ركائزها.. على أساس من العدل، وضمان حقوق شعوب المنطقة في الحياة، والتعاون بما ينهي الصراعات.. ويطلق طاقات التكامل والرخاء والازدهار، في ربوع المنطقة”.

ووجه الرئيس السيسي التهنئة لجموع الشعب المصري العظيم ورجال القوات المسلحة البواسل بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وأشاد الرئيس بما تبذله القوات المسلحة من جهود لدعم ركائز الأمن والاستقرار على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

