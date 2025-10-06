توافد عدد من محبي مبارك على مقبرته في ذكرى نصر أكتوبر (فيديو وصور)

توافد عدد من محبي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك على مقبرته ، اليوم الإثنين،في ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، وذلك لتلاوة الفاتحة ووضع أكاليل الزهور على قبره، تقديرا لدوره خلال حرب أكتوبر المجيدة.

وتحل اليوم الإثنين ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣ التي عبر فيها الجيش المصرى خط بارليف الحصين ولقن العدو الإسرائيلي درسا قاسيا وحرر أرض سيناء العزيزة من أيدي العدو.

