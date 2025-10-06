الإثنين 06 أكتوبر 2025
اقتصاد

هل يمكن التحويل من بطاقة ماستر كارد لمحفظة بنك القاهرة؟

بنك القاهرة
بنك القاهرة

 يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن إمكانية التحويل من بطاقة ماستر كارد إلى محفظة القاهرة كاش. 

وأوضح مسئولو بنك القاهرة، أنه من الممكن التحويل من ماستركارد لمحفظة القاهرة كاش.

ويقدم بنك القاهرة خدمات عديدة لترغيب العملاء في الاشتراك بمحفظة القاهرة كاش، ومن بين تلك المزايا الإعفاء من رسوم الاشتراك والحصول على هدية 25 جنيهًا رصيد مجاني في المحفظة لكافة العملاء الجدد.

مزايا تطبيق القاهرة كاش 

وتشمل مزايا الاشتراك في محفظة بنك القاهرة ما يلي:

إمكانية الدفع من خلال الـ scan مع خاصية الـ QR code.

تقدم الخدمة لعملاء البنك وغير العملاء (بحيث يكون الحد الأدنى لعمر العميل 16 سنة).

يمكن فتح أكثر من حساب بحد أقصى 3 حسابات لكل عميل على مستوى كافة البنوك التي تقدم الخدمة في مصر.

الإعفاء من رسوم السحب من محفظة القاهرة كاش من ماكينات الـ ATM.
 

شروط الاشتراك في محفظة القاهرة كاش

 هناك عدة شروط يجب الالتزام بها للاشتراك، وهي:

يمكن الاشتراك أون لاين من خلال موقع البنك أو تنزيل تطبيق محفظة قاهرة كاش على الموبايل أو الذهاب لفرع البنك للاشتراك بالخدمة.

تقديم بطاقة الرقم القومي السارية.

ينبغي تقديم رقم الهاتف المحمول الذي تم تسجيله.

لا يقل عمر المستفيد من محفظة القاهرة كاش عن 16 عامًا.

عند فتح أكثر من 3 حسابات سيتم الرفض آليًّا من نظام التشغيل.

 

ووضع بنك القاهرة عدة شروط إلى جانب مزايا عديدة لكل مستخدمي تطبيق القاهرة كاش من العملاء.

