كيف تعيد المنح الحكومية رسم خريطة الشركات الصغيرة والمتوسطة؟

ليس صحيحًا أن الحكومة لا تفكر إلا في الجباية، أو أن كل قراراتها الاقتصادية موجهة لزيادة الضرائب على القطاع الخاص كما يردد البعض، والحقيقة أن الصورة أعمق من ذلك بكثير، فبينما تنشغل بعض السياسات بتحصيل الإيرادات، هناك سياسات أخرى تضخ فيها أموال الدولة لدعم من يحرك عجلة الاقتصاد فعليًّا، الشركات الصغيرة والمتوسطة، فتلك الكيانات التي تشكل عصب النمو الحقيقي لأي اقتصاد.

كيف بدأت فكرة المنح الحكومية

من هنا تأتي فكرة المنح الحكومية، وهي ليست قروضًا، ولا التزامات ترد، بل دفعات دعم تقدمها الدولة لمشروعات تراها قادرة على الإضافة في الابتكار، أو التشغيل، أو في تحسين البيئة الصناعية والتكنولوجية.

والمنحة ببساطة هي تمويل مجاني مشروط بالأمل، تمنحه الحكومة لشركات تستوفي معايير محددة، سواء من حيث الحجم أو النشاط أو نوع المشروع، لتساعدها على التوسع دون أن تثقلها بعبء الدين.

هكذا تتنوع المنح بحسب أهدافها

منح الابتكار والتكنولوجيا التي تمول الشركات التي تخلق شيئًا جديدًا أو تطور حلولًا ذكية في الصناعة والطاقة أو البيئة.

منح التوسع والتصدير، وهي الأداة التي تدفع بالشركات المحلية لاختراق أسواق جديدة داخل وخارج البلاد.

منح التدريب التي ترفع من كفاءة العنصر البشري داخل الشركات.

ومنح بيئية وصحية تُمنح لمن يضع في صلب نشاطه فكرة الاستدامة وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة.

لكن الطريق إلى هذه المنح ليس سهلًا دومًا، فالإجراءات قد تبدو بيروقراطية، والمعلومات المتاحة محدودة، والشروط أحيانًا تقصي مشروعات كان يمكن أن تكون مؤثرة لو أتيحت لها الفرصة، ومع ذلك تبقى هذه المنح بمثابة نافذة ذكية على المستقبل، تمنح الشركات الصغيرة جرعة حياة في أوقات التشدد المالي وصعوبة التمويل البنكي.

وفي النهاية لا يمكن فصل فكرة المنح عن الرؤية الاقتصادية الكبرى للدولة، فهي ليست مجرد أموال تمنح، بل استثمار في التوازن، أن تساعد من لا يملك التمويل، لكنه يملك الفكرة.

ومع اتساع التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي، يبدو أن المستقبل القريب سيشهد تنوعًا أكبر في المنح الموجهة للتكنولوجيا، والابتكار، والاستدامة حيث يصبح دعم الشركات الصغيرة ليس مجرد سياسة مالية، بل رؤية وطنية للنمو الحقيقي.

