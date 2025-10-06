آمال ماهر تشعل حفل قصر عابدين بـ "حاجة غير"، والجمهور: الله أكبر عليكي يا صوت مصر (فيديو)

أشعلت المطربة آمال ماهر حفلها بقصر عابدين بأغنية "حاجة غير"، من ألبومها الجديد والذي يحمل نفس الاسم.

كما قدمت آمال ماهر أغاني "قالوا بالكتير، لو كان بخاطري، أنا بداية بدايتك، وذلك بعدما افتتحت الحفل بأغنية "حاجة غير" وسط هتافات الجمهور وترديدهم معها الأغاني.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صوت آمال ماهر وعلقوا قائلين: "إنتى الأولى والأخيرة الملكة آمال ماهر.. إحساس عظيم الله أكبر عليكي يا صوت مصر.. صوت مصر والوطن العربي".

وكان النجم مدحت صالح قد أحيا الفقرة الأولى من الحفل، وقدم عددا كبيرا من أغانيه وسط هتافات الحاضرين، إذ غنى: مليونيرات، زي ما هي حبها، ولا تسوي دموعك، وجاي على نفسك، وغيرها من الأغاني.

وحرص كل من وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ووزير التضامن الاجتماعي مايا مرسي، والفنان هاني رمزي، والفنان هالة صدقي، والإعلامية بوسي شلبي، والفنانة لبلبة، على حضور الحفل.

وحصلت الفنانة آمال ماهر على تكريم مؤخرا من حفل "موركس دور 25" في لبنان، وأعربت عن سعادتها بذلك، حيث حصلت على جائزة أفضل فنانة عربية.

