الإثنين 06 أكتوبر 2025
عصام كامل

علشان تعمل حسابك، قطع الكهرباء عن بعض المناطق بالشروق، اعرف الموعد

أعلن جهاز مدينة الشروق قطع الكهرباء اليوم الإثنين عن منطقة التعاونيات والاتحاد التعاوني،  وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، لتنفيذ أعمال الصيانة.
وسيتم قطع الكهرباء عن منطقة التعاونيات والاتحاد التعاوني لأعمال الصيانة.

وعقد جهاز مدينة حدائق أكتوبر جلسة المزاد العلني الثانية لحق استغلال ٢٥ ورشة حرفية  و٥ محال تجارية بنظام حق الانتفاع  لمدة ٥ سنوات، بسويقة منطقة الأولى بالرعاية.

بدأ المزاد بحضور كبير من المتزايدين واللجنة القضائية المشرفة على المزاد تحت إشراف المهندس محمد عبد الله رئيس جهاز المدينة، ونوه مدير الجلسة على الحضور من المتزايدين بأنه لا يسمح بالكلام إلا لمن يحمل إيصال دفع تأمين المزايدة على الورشة أو المحل، وهو وحده من يحق له الجلوس والمزايدة.

وأكد أنه في حالة الرسو على الراسي عليه مزاد الورشة أو المحل أن يقوم بسداد ١١.٥ % تأمين عن أول ٣ سنوات من قيمة حق الانتفاع السنوي خلال ٣ أيام من عقد المزاد، أو يخصم منه قيمة التأمين، وما تم دفعه خلال الجلسة ويعاد عقد المزاد على العين المخصصة له بالمزاد على نفقته في مزاد آخر.

 وقال المهندس محمد عبدالله رئيس جهاز المدينة: إن المنطقة المطروح بها الورش والمحال منطقة واعدة، وأنها تتغير وسيقام فيها أكبر منطقة حرفية يجري تخطيطها الآن في المدينة.

