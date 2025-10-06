الإثنين 06 أكتوبر 2025
الدوري الإسباني، أتليتكو مدريد يسقط في فخ التعادل 1-1 أمام سيلتا فيجو

أتليتكو مدريد، فيتو
الدوري الإسباني، إنتهت مباراة سيلتا فيجو أمام ضيفه أتليتكو مدريد، بالتعادل 1/1، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم “لاليجا”.

تقدم أتلتيكو مدريد بالهدف أول عن طريق اللاعب كارل ستارفيلت في الدقيقة 7 من عمر اللقاء، ثم تعادل سيلتا فيجو في الدقيقة 68 عن طريق اللاعب ياجو اسباس.

أعلن كلاوديو جيرالديز المدير الفني لفريق سيلتا فيجو الإسباني تشكيلة فريقه لمواجهة أتليتكو مدريد.

تشكيل سيلتافيجو أمام أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني

يدخل فريق سيلتافيجو مباراته أمام أتليتكو مدريد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: يونوت رادو

الدفاع: خافيير رودريجيز - كارل ستارفيلت - ماركوس ألونسو

الوسط: سيرجيو كاريرا - داميان رودريجز - فران بيلتران - أوسكار مينجيزا - فيران جوتجلا - فيليوت سفيدبيرج

الهجوم: بورخا إيجليسياس

سيلتا فيجو الاسباني، فيتو
تشكيل أتليتكو مدريد أمام سيلتافيجو 

في المقابل، أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد تشكيل فريقه أمام سيلتافيجو، والي يتكون من:

حراسة المرمى: يان أوبلاك 

الدفاع: ماركوس يورينتي - روبن لو نورمان - كليمون لونجليه - ديفيد هانكو

الوسط: جوليانو سيميوني - بابلو باريوس - كوكي - نيكولاس جونزاليس

الهجوم: أنطوان جريزمان - جوليان ألفاريز

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة وحيدة، ليرتفع رصيد أتليتكو مدريد إلى 13 نقطة في المركز الخامس وبفارق 8 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، فيما ارتفع رصيد سيلتا فيجو إلى 6 نقاط في المركز الثالث عشر

