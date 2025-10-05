35 مليار جنيه أرباح العاصمة الإدارية في 2024 ونمو الأصول إلى 335 مليارًا

اجتمعت الجمعية العمومية لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، اليوم الأحد، بمقر الشركة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أسفر الاجتماع عن اعتماد وإقرار القوائم المالية متضمنة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن عام 2024، والتي حققت إجمالي أرباح قبل الضرائب بقيمة 35 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 9 مليارات جنيه عن العام المالي السابق، وبنسبة زيادة قدرها 35% كما بلغ إجمالي إيرادات النشاط 48 مليار جنيه.

هذا وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب عن عام 2024 إجمالي مبلغ 26 مليار جنيه، وبلغت قيمة الضرائب عن عام 2024 مبلغ 8,2 مليار جنيه مصري مقابل مبلغ 8,6 مليار جنيه عن عام 2023 بانخفاض قدره 400 مليون جنيه، وذلك بخلاف ضريبة القيمة المضافة، والتي بلغت 13 مليون جنيه وضريبة توزيعات الأرباح بقيمة 1،3 مليار جنيه، ليكون بذلك إجمالي ما تم سداده من ضرائب 9,7 مليار جنيه.

كما بلغ نصيب السهم من الأرباح عن العام المالي 2024 مبلغ 60 جنيها، والذي يمثل 60% من قيمة السهم مع ارتفاع قيمة الأصول عن العام المالي 2024 لتكون 335 مليار جنيه، بدلًا من 279 مليار بنسبة زيادة قدرها 20% تقريبًا عن العام المالي السابق.

إضافة لما سبق فإن الشركة قاربت على الانتهاء من مرافق جميع أراضي المرحلة الأولى بالتزامن مع الحملات الترويجية والتسويقية للعاصمة داخل وخارج مصر مما سينتج زيادة مبيعات الشركة خلال الفترة المقبلة دون تحمل مزيد من التكاليف.

