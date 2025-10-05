الأحد 05 أكتوبر 2025
«صناعة الدواء»: 1.3 مليار دولار حجم سوق مستحضرات التجميل في 2024

د محمود فرحات
د محمود فرحات

كشف الدكتور محمود فرحات، عضو غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية، عن أن حجم سوق مستحضرات التجميل والعناية الشخصية في مصر بلغ نحو 1.3 مليار دولار خلال عام 2024.

وأضاف فرحات أن السوق يشهد نموًا سنويًا متسارعًا بفضل زيادة الوعي لدى المستهلكين بأهمية العناية الشخصية، وتنامي الطلب على المنتجات الآمنة والطبيعية.

 

 توقعات بتجاوز حجم سوق مستحضرات التجميل في مصر 3 مليارات بحلول 2030

 

 وأشار إلى أن التقديرات تشير إلى أن السوق قد يتجاوز 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، بدعم من التوسع في التجارة الإلكترونية وتطور القنوات التسويقية.

 

وتابع: إن السوق المحلي بات جاذبًا للاستثمارات سواء من الشركات المحلية أو الأجنبية، في ظل التوسع السكاني وارتفاع معدلات الاستهلاك، فضلًا عن تحسن البنية التحتية الرقمية التي ساعدت في نمو التجارة الإلكترونية في هذا القطاع.

 وقال إن شركات التجميل والعناية الشخصية في مصر لديها فرص واعدة للتصدير للأسواق العربية والأفريقية، بشرط الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الدولية، مشيرًا إلى أن السوق المصري يمكن أن يصبح مركزًا إقليميًا لصناعة مستحضرات التجميل خلال السنوات المقبلة

‏ 

وأوضح الدكتور محمد يحيى، عضو غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية،، ان واحدة من أكثر الأسئلة المتكررة التي تصلنا من الصيادلة والمستهلكين هي: أين نجد مزيل عرق آمن وفعّال بجودة عالية؟ واليوم نقدم هذا الحل، خصوصًا مع انتشار الرياضة كأسلوب حياة بين الشباب، ما يتطلب منتجات صحية تناسب احتياجاتهم اليومية.”

وأضاف يحيى، أن مثل هذه المنتجات لا تقتصر أهميتها على الحماية من العرق فحسب، بل تمتد لتوفير عناية متكاملة تحافظ على صحة البشرة على المدى الطويل، وهو ما يتماشى مع المعايير الطبية الحديثة في مجال طب الجلدية والتجميل

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هايدي عادل، عضو غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية،، أن السوق المصري في حاجة ماسة لمثل هذه الابتكارات التي توازن بين الفعالية والأمان، مشيرة إلى أن المستهلك أصبح أكثر وعيًا وحرصًا على اختيار منتجات ذات جودة عالية وصديقة للبشرة.

 

 

