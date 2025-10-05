الأحد 05 أكتوبر 2025
5 قرارات هامة لمجلس المحامين بشأن المواد محل الاعتراض بـ"الإجراءات الجنائية"

نقابة المحامين، فيتو
نقابة المحامين، فيتو

أصدر مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام  في اجتماعه العاجل مع نقباء الفرعيات مساء اليوم الأحد، مجموعة من القرارات المتعلقة بالمواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية بقانون الإجراءات الجنائية التي يناقشها مجلس  النواب حاليًا، وجاءت القرارات كالتالي: 

أولا: تناشد نقابة المحامين رئيس الجمهورية ومجلس النواب بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون المذكور قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، نظرًا لما يتضمنه من مزايا وضمانات لجميع أطراف منظومة العدالة وبما يليق بجمهوريتنا الجديدة.  

ثانيًا: تدعو نقابة المحامين كل مؤسسات الدولة المصرية إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد أي أزمات مفتعلة تؤجج الأوضاع المستقرة في البلاد والوقيعة بين مؤسسات الدولة.  

ثالثًا: تدعو نقابة المحامين لعقد مؤتمر صحفي موسع تُدعى إليه جميع وسائل الإعلام والصحافة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، وذلك يوم الأربعاء، لشرح رؤية النقابة وأسانيدها فيما اتخذته من مواقف تاريخية.  

رابعًا: تتولى اللجنة القانونية المشكّلة بنقابة المحامين إعداد مذكرة وافية لرئيس الجمهورية بشرح رؤية نقابة المحامين في المواد محل الاعتراض وبما يتوافق مع صحيح نصوص الدستور المصري الحالي والهدف السامي لمنظومة العدالة والحريات المصونة، التي يسعى إليها الجميع وعلى رأسهم رئيس الجمهورية.ورسالة أخرى لرئيس مجلس الوزراء. وثالثة لرئيس مجلس النواب.

خامسًا: مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل ما يستجد في هذا الشأن.

