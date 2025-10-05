نقابة الصحفيين تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

بدأت، منذ قليل، احتفالية نقابة الصحفيين بنقابة الصحفيين، بحضور أعضاء المجلس والفنان أحمد ماهر، وعدد من المحررين العسكريين.

أفلام توثق حرب أكتوبر

تتضمن الاحتفالية عرض مجموعة من الأفلام التسجيلية النادرة، التي توثّق ملحمة العبور والانتصار العظيم، إحياءً لبطولات قواتنا المسلحة، واستدعاءً لقيم التضحية والفداء في وجدان الأجيال الجديدة.

وهي الأفلام التي تُعرض بتعاون بين اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، مع المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح.

كما تتضمن الاحتفالية تكريمًا خاصًا من النقابة لبطلين من أبطال القوات المسلحة ممن شاركوا في نصر أكتوبر، هما اللواء معتز الشرقاوي بطل الصاعقة، واللواء طيار سمير عزيز.

وكذلك تكريم خاص للفنان أحمد ماهر، أحد أبطال فيلم "جيوش الشمس"، الذي جسّد على الشاشة تجربة المقاتل المصري من قلب الميدان.

كما تتضمن الاحتفالية ندوة عن بطولات الجيش المصري يديرها الكاتب والمؤرخ محمد الشافعي.

فيلم صائد الدبابات

ويتضمن برنامج العروض الأفلام: "جيوش الشمس": بدأ المخرج شادي عبد السلام تصويره عقب الحرب مباشرة، واستغرق مونتاجه أكثر من عامين، يقدم الفيلم رؤية إنسانية للجنود، تبدأ برواية أحد المقاتلين للحظة العبور، مع مشاهد توثّق انهيار الخط الدفاعي الإسرائيلي أمام عزيمة المصريين.

"صائد الدبابات": إخراج خيري بشارة، يروي قصة البطل محمد عبد العاطي، ابن محافظة الشرقية، الذي تمكّن بمفرده من تدمير 23 دبابة إسرائيلية، وحُفر اسمه في تاريخ مصر كأيقونة للشجاعة والإقدام.

كما يعرض فيلم "أبطال من مصر": إخراج أحمد راشد، يرصد سيرة المقاتل سالم أحد أبطال الدفاع الجوي، الذي أسقط 7 طائرات، ويتوقف عند قرية الشهيد فتحي عبادة في بني سويف، مستعرضًا ذكرياته مع أسرته وأخيه المقاتل.

والفيلم الأخير هو "نهاية بارليف": سيناريو وإخراج عبد القادر التلمساني، يعرض الخراب الذي خلّفه الاحتلال في مدن القناة، مقابل المشاهد الخالدة لانهيار خط بارليف، في صياغة بصرية تحمل رسالة الأمل والانتصار.

