أخبار مصر

جبران: نسعى لتقنين أوضاع العمالة المنزلية ودمجها بسوق العمل الرسمي بعقود وتراخيص قانونية

وزير العمل خلال الاجتماع
ترأس  محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد، بديوان عام "الوزارة"، اجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية"، ومن في حُكمهم.

وذلك بحضور مُمثليين عن وزارات: العدل،والتضامن، والتخطيط والتنمية الإقتصادية،والتعاون الدولي، والمجالس "القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة،والقومي للطفولة والأمومة"، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر. 

حيث تختص "اللجنة" بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم،بما يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية والدولية، وحقوق الإنسان.

وشهد الاجتماع عرضًا قدمته نشوى بلال،الخبيرة بمنظمة العمل الدولية،حول الاتفاقية رقم 189 بشأن عمال المنازل، وعرضًا عن نتائج دراسة منظمة العمل الدولية حول الحماية الاجتماعية لعمال المنازل، قدمته، ياسمين رجب، وأية جبر من "المنظمة". 

وقال الوزير جبران أن  الهدف من وجود تشريع لهذه الفئة يتمثل في تقديم الحماية والرعاية، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام، وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية، وتراخيص قانونية.

وأشار إلى حرص القيادة السياسة في مصر -من خلال هذا التشريع- على حماية العامل المنزلي، وتجنب الإصابات والأمراض، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل، وصياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات المُلقاة على "الطرفين" بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية.

