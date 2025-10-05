الأحد 05 أكتوبر 2025
إحالة 3 عاطلين متهمين بترويج المخدرات في توك توك بالسلام للجنايات

أمرت نيابة السلام بإحالة 3 عاطلين متهمين بترويج المواد المخدرة مستخدمين في ذلك توك توك لترويج بضاعتهم غير المشروعة بدائرة القسم لمحكمة الجنايات.

البداية عندما كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص ببيع وترويج المواد المخدرة مستخدمين مركبة "توك توك" بمنطقة السلام ثان بمحافظة القاهرة وضبط مرتكبى الواقعة.
 

بالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهم 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة قسم شرطة السلام وضبط بحوزتهم كمية من مخدر الإستروكس – فرد خرطوش – المركبة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة).


وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

