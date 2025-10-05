النيابة تطلب تقرير الطب الشرعي في العثور على جثة متفحمة بأكتوبر

طلبت نيابة الجيزة تقرير الطب الشرعي في العثور على جثة أحد الأشخاص متفحمة بجوارها صفيحة منشار، ملقاة أسفل أسلاك الضغط العالي في منطقة نائية بطريق الواحات بمدينة أكتوبر.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابساتها، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف علي ملابساته، واستدعاء مكتشفي الواقعة وأهل المتوفي لسماع أقوالهم في الحادث.

وبالفحص تبين أن الجثة متفحمة بالكامل، ويرجح أن الحريق نشب نتيجة ملامستها لأسلاك الضغط العالي خلال وجودها بالمكان.

العثور على جثة شخص متفحمة

وانتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتم فرض كردون أمني لمعاينة موقع العثور على الجثة، ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الواقعة.

