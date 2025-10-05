الأحد 05 أكتوبر 2025
حوادث

حجز سايس أجبر مواطنا على دفع مبلغ مالي نظير توقف سيارته بالعجوزة

حبس المتهم
أمرت نيابة الجيزة باحتجاز سايس أجبر أحد المواطنين على دفع مبلغ مالى نظير توقف سيارته دون وجه حق بمنطقة العجوزة بالجيزة، 24 ساعة على ذمة التحريات. 

تضرر أحد الأشخاص من منادى سيارات لإجباره على دفع مبلغ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من منادي سيارات لإجباره على دفع مبلغ مالي نظير توقف سيارته دون وجه حق بمنطقة العجوزة بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "يمارس مهنة منادى سيارات بدون ترخيص" - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

