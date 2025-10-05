الأحد 05 أكتوبر 2025
زد ضيفا ثقيلا أمام إنبي في الدوري المصري

زد، فيتو
زد، فيتو

الدوري المصري، يستضيف إنبي بقيادة حمزة الجمل المدير الفني، في الخامسة مساء اليوم الأحد، زد بقيادة محمد شوقي المدير الفني، باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري.

ويدخل إنبي مباراة اليوم، بعدما خاض 9 مباريات في الدوري، فاز خلالها فى 3 مباريات، وتعادل فى 5 لقاءات، وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو إنبي 8 أهداف واهتزت شباكهم بـ 5 أهداف.

وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق زد مباراة اليوم، بعدما خاض 9 مباريات فاز في 3 لقاءات، وتعادل في 3 مواجهات وخسر مثلها، وسجل لاعبو زد 7 أهداف، واهتزت شباكهم بـ 6 أهداف.

وكان فريق زد قد تعرض للخسارة في الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري أمام حرس الحدود بهدف نظيف، بينما تعادل إنبي سلبيًا مع غزل المحلة بدون أهداف.

حكام مباريات اليوم في الدوري المصري 

- إنبي ضد زد: الدولي حمادة القلاوي (حكما للساحة)، أحمد عبد المنعم شعبان ومحمد مجدي السيد (مساعدين)، أحمد ناجي (حكما رابعا)، مصطفى مدحت ومحمد القاضي (تقنية الفيديو).

- فاركو ضد وادي دجلة: محمد ناصر عباس (حكما للساحة) الدولي سامي هلهل وشريف عبد الله (مساعدين)، أحمد ناصر (حكما رابعا)، محمد علي الشناوي ومصطفى صلاح (تقنية الفيديو).

