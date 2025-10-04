السبت 04 أكتوبر 2025
خارج الحدود

إصابة إسرائيلية جراء عملية دهس عند حاجز عسكري قرب القدس

شرطة الاحتلال، فيتو
أفادت القناة 12 العبرية، مساء اليوم السبت، بإصابة إسرائيلية جراء ما ترجحه المصادر بأنها عملية دهس عند حاجز عسكري قرب القدس المحتلة واعتقال مشتبه به.

 

إصابة 3 إسرائيليين في عملية دهس قرب بيت لحم واستشهاد منفذها

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أفادت تقارير إخبارية، نقلا عن الإسعاف الإسرائيلي، بإصابة 3 اسرائيليين في عملية دهس قرب حاجز الأنفاق بين بيت لحم والقدس، بينهم شخص أصيب بجروح خطيرة.

 

استشهاد منفذ عملية الدهس

كما أفادت التقارير باستشهاد منفذ عملية الدهس في مفرق الخضر قرب بيت لحم.

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال إلى أن منفذ عملية الدهس في مفرق الخضر هو شاب فلسطيني من قرية بيت فجار في بيت لحم.

وأوضحت أنه تم نقل أحد المستوطنين المصابين إلى المشفى بعد عملية الدهس قرب القدس المحتلة.

