مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما يعلن القائمة القصيرة لمسابقة التأليف

أعلنت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، عن القائمة القصيرة لمسابقة التأليف بالدورة الثامنة للمهرجان، التى تقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، فى الفترة من 2 حتى 6 أكتوبر الجاري.

رئيس مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

وأوضح المخرج الدكتور أسامة رؤوف رئيس ومؤسس المهرجان، أنه تقدم إلي اللجنة 45 نصا، وتم تصفيتهم الي 10 نصوص كقائمة قصيرة، ومن المقرر أنه سيتم الإعلان عن الثلاث نصوص الفائزة فى هذه الدورة خلال حفل الختام.

القائمة القصيرة لمسابقة التأليف

جاءت القائمة القصيرة لمسابقة التأليف للمونودراما على النحو التالي:

1- "الماتريوشكا" - رشا الحسيني (مصر ).

2- "النباش" - عبير درويش (مصر ).

3- "طاعة الحرب" - حسام الدين مسعد (مصر).

4- "عدالة" - أحمد قشقارة (سوريا).

5- "لا مكان للوقت" - عمار سيف (العراق).

6- "الحاوية" - أحمد عباس علي (العراق).

7- "ذكري التي بقيت في بطن أمها" - علي الزيدي (العراق).

8- "عندما غاب لمعي" - أيمن فتيحة (مصر ).

9- "سقوط متكرر" - بكري عبد الحميد (مصر).

10- "عصا جدي" - محمد محمود إسماعيل جاد (مصر).

يشار إلى أن لجنة مسابقة التأليف للدورة الثامنة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، قد ضمت كلا من: الدكتور محمود سعيد (مصر)، والدكتورة رحيمة الجابري (سلطنة عُمان)، والكاتب منير راضي (العراق).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.