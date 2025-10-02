جدول عروض وفعاليات الدورة الثامنة من مهرجان أيام القاهرة للمونودراما

كشف مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما عن جدول عروض وفعاليات الدورة الثامنة من المهرجان، التي تنطلق مساء اليوم الخميس، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

جدول عروض مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

حفل افتتاح مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

وسيتم تكريم كوكبة من الفنانين خلال حفل الافتتاح اليوم، هم: الفنان الكبير عبد العزيز مخيون - مصر، النجمة هالة صدقي - مصر، اسم الفنان القدير لطفي لبيب - مصر، اسم الفنان القدير عبد العزيز الحداد - الكويت، اسم المخرج أنور الشعافي - تونس.

يشارك في المهرجان بدورة هذا العام 17 عرضا مسرحيا، ويقدم المهرجان ثلاث ورش فنية؛ الورشة الأولى ماستر كلاس في السينوغرافيا بعنوان "تشكيل الفراغ في المونودراما" للفنان حازم شبل - مصر، والورشة الثانية "الجسد على المسرح" للفنان كرزيستوف روغاسيفيتش - بولندا، والثالثة ورشة "المونودراما والكوميديا" للفنان نصار النصار - الكويت.

