ظهور شخصية Elektra في مسلسل Daredevil Born Again

كشفت تقارير صحفية، أن شخصية البطلة الخارقة Elektra، ستعود للظهور مجددا في عالم مارفل، وذلك ضمن أحدث مسلسل Daredevil: Born Again.

وذكرت التقارير، أنه من المقرر أن تجسد الممثلة الفرنسية إيلودي يونج، شخصية Elektra، ضمن أحدث مسلسل Daredevil Born Again، لكنه من غير المعروف حتى الآن، ما إذا كانت ستعود بالموسم الثاني أم بالموسم الثالث.

رسميا، انتهاء تصوير الموسم الثاني من مسلسل Daredevil: Born Again

أعلنت استديوهات مارفل، بشكل رسمي، الإنتهاء من تصوير الموسم الثاني من مسلسل Daredevil: Born Again.

وذكرت استديوهات مارفل، أنه من المقرر عرضه الموسم الثاني، حصريا علي منصة ديزني بلس، في شهر مارس 2026.

7.5 مليون مشاهدة لمسلسل Daredevil: Born Again خلال 5 أيام

وحقق الموسم الأول من مسلسل Daredevil: Born Again، مشاهدات بلغت 7.5 مليون مشاهدة على منصة Disney+ خلال أول 5 أيام من عرضه فقط.

وتلقى مسلسل مارفل المنتظر Daredevil: Born Again، مراجعات نقدية وردود فعل إيجابية بلا استثناء، من قبل جميع النقاد أو الأشخاص الذين شاهدوا العمل.

ووصف النقاد مسلسل Daredevil: Born Again، بأنه ليس فقط عودة قوية فقط للمسلسل، بل قد يكون أعظم ما قدمته استديوهات مارفل حتى الآن فيما يخص التلفزيون.

فيما أكد الممثل، فنسنت دونوفريو، أن مسلسل DAREDEVIL: BORN AGAIN، سيفتح الباب لشيء "رائع للغاية"، في عالم مارفل السينمائي MCU.

وقال فنسنت في تصريحات صحفية: "هناك شيء لا يعرفه الناس، ونحن حتى لسنا متأكدين منه بالكامل.. مارفل تحتفظ بالكثير من الأسرار... لكننا نحصل على تلميحات".

ويلسون بيثيل يكشف تفاصيل الخط الزمني لمسلسل مارفل Daredevil Born Again

وكشف الممثل ويلسون بيثيل، عن تفاصيل الخط الزمني لمسلسل مارفل Daredevil Born Again.

وأوضح ويلسون، أن أحداث مسلسل Daredevil Born Again، تقع بعد 5 سنوات من أحداث الموسم الثالث من المسلسل.

مسلسل DAREDEVIL: BORN AGAIN يحصل على تصنيف TV-MA

وحصل مسلسل مارفل DAREDEVIL: BORN AGAIN، على تصنيف TV-MA (للبالغين)، وهو ما يعني أن العرض التلفزيوني، يحتوي على مشاهد عنف تصويري، أو لغة بذيئة أو مشاهد جنسية مصورة أو مزيج منها.

وأشاد الممثل، تشارلي كوكس، بالممثلة ديبورا آن وول وإلدن هنسون، التي تشاركه البطولة في مسلسل مارفل، Daredevil: Born Again.

وقالت تشارلي، في تصريحات صحفية: "من أول مشهد لي مع "ديبورا آن وول وإلدن هنسون" في مسلسل “Daredevil: Born Again، شعرت أنها مميزة حقا.. كما أن المشهد كُتب وكأنه مشهد نتذكر فيه الأوقات القديمة..لم يكن هناك حاجة للتمثيل على الإطلاق.. كان طبيعيا جدا وساحرا”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.