تشكيل تشيلسي المتوقع ضد ليفربول في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي

يستضيف تشيلسي نظيره فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، مساء اليوم السبت على ملعب "ستامفورد بريدج" في قمة منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد ليفربول



في حراسة المرمى: سانشيز.

في خط الدفاع: أدارابيويو، تشالوبا، كوكوريلا.

في خط الوسط: كايسيدو، جيمس، إنزو، بونانوتي.

في خط الهجوم: إستيفاو، نيتو، جواو بيدرو.

موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول



تنطلق مباراة تشيلسي أمام ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، ومن المقرر إذاعتها عبر قناة beIN SPORTS 1



ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بينما يحتل تشيلسي المركز التاسع برصيد 8 نقاط.

ويدخل نادي ليفربول تلك المباراة بعدما عانى من أسبوع سيئ للغاية، حيث خسر أمام كريستال بالاس بهدفين لهدف في الدوري الإنجليزي، قبل سقوطه أمام جالطة سراي بهدف نظيف في دوري أبطال أوروبا.

