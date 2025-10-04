إيقاف مباراة في الدوري الإسباني بسبب الحرب على غزة (فيديو)
أجبر مشجعو نادي أوساسونا الإسباني، مساء الجمعة حكم مباراتهم أمام خيتافي في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني على إيقاف اللعب بعد احتجاجهم بطريقة رائعة على استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وتفاقم أوضاع المدنيين والأطفال الفلسطينيين.
وخلال مباراة أوساسونا وضيفه خيتافي التي انتهت بفوز أصحاب الأرض (2 ـ 1)، ألقى مشجعو الفريق الأول كرات التنس على أرض الملعب بداية من الدقيقة العاشرة في حركة ترمز إلى التنديد بالحرب على غزة والمطالبة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية.
وعبَّر المشجعون عن دعمهم لفلسطين بمقاطعة المباراة وإلقاء وابل من الكرات الصفراء على أرضية ملعب إل سادار في بامبلونا (شمال إسبانيا).
واستمر التوقف بضع دقائق، لجمع كرات التنس وإعادة الهدوء إلى أرض الملعب، بينما كان اللاعبون ينتظرون على حافة أرضية الميدان في وقت طلب المذيع من الجماهير وقف احتجاجهم.
واستمرت الاحتجاجات حتى بعد عودة اللعب، إذ رفع مشجعو ألتراس أوساسونا لافتات معادية لإسرائيل حملت شعارات تطالب برفع الحصار عن غزة.
وتمكن حكم المباراة، خافيير ألبيرولا روخاس، من استئناف اللعب ولكن صيحات الاستهجان ظلت تتردد في أرجاء الملعب منددة بالحرب على غزة.
وتشهد ملاعب العالم في الأشهر الأخيرة حركات احتجاجية مستمرة ضد الحرب على غزة، كما طالبت عدة اتحادات كروية في أوروبا والعالم بتجميد عضوية إسرائيل واستبعاد منتخبها وأنديتها من المشاركة في المسابقات الكروية.
ونتيجة لاستمرار الدعوة إلى تجميد عضوية إسرائيل واستبعاد منتخبها من تصفيات كأس العالم 2026، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في سبتمبر الماضي أنه سيلجأ للتصويت من أجل حسم موقفه من الدعوات المتواصلة لتجميد عضوية منتخبات وأندية إسرائيلية من منافساته الكروية.
وكانت منتخبات أوروبية عديدة طالبت بإقصاء إسرائيل من تصفيات مونديال 2026، من بينها منتخب إسبانيا، بينما دخل مدرب منتخب إيطاليا جينارو جاتوزو في مباراة المنتخبين في سبتمبر الماضي في اشتباك مع لاعبي منتخب إسرائيل.
وتلعب إسرائيل تصفيات كأس العالم ضمن المجموعة التاسعة التي تضم إيطاليا والنرويج ومولدوفا وإستونيا.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا