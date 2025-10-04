إيقاف مباراة في الدوري الإسباني بسبب الحرب على غزة (فيديو)

أجبر مشجعو نادي أوساسونا الإسباني، مساء الجمعة حكم مباراتهم أمام خيتافي في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني على إيقاف اللعب بعد احتجاجهم بطريقة رائعة على استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وتفاقم أوضاع المدنيين والأطفال الفلسطينيين.

وخلال مباراة أوساسونا وضيفه خيتافي التي انتهت بفوز أصحاب الأرض (2 ـ 1)، ألقى مشجعو الفريق الأول كرات التنس على أرض الملعب بداية من الدقيقة العاشرة في حركة ترمز إلى التنديد بالحرب على غزة والمطالبة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

وعبَّر المشجعون عن دعمهم لفلسطين بمقاطعة المباراة وإلقاء وابل من الكرات الصفراء على أرضية ملعب إل سادار في بامبلونا (شمال إسبانيا).



Scenes at the Osasuna vs Getafe match in LaLiga.



Osasuna ultras Indar Gorri unveiled banners and Palestinian flags, even halting the match by throwing tennis balls onto the pitch in solidarity with Palestine.

Soon after, the whole stadium echoed their protest. pic.twitter.com/IZd4qOr22B — Leyla Hamed (@leylahamed) October 3, 2025

واستمر التوقف بضع دقائق، لجمع كرات التنس وإعادة الهدوء إلى أرض الملعب، بينما كان اللاعبون ينتظرون على حافة أرضية الميدان في وقت طلب المذيع من الجماهير وقف احتجاجهم.

واستمرت الاحتجاجات حتى بعد عودة اللعب، إذ رفع مشجعو ألتراس أوساسونا لافتات معادية لإسرائيل حملت شعارات تطالب برفع الحصار عن غزة.



وتمكن حكم المباراة، خافيير ألبيرولا روخاس، من استئناف اللعب ولكن صيحات الاستهجان ظلت تتردد في أرجاء الملعب منددة بالحرب على غزة.

GOZAR que Osasuna gane en casa y que lo haga así al Getafe. pic.twitter.com/38CqdQz3VZ — Vivir Pamplona (@VivirPamplona) October 3, 2025

وتشهد ملاعب العالم في الأشهر الأخيرة حركات احتجاجية مستمرة ضد الحرب على غزة، كما طالبت عدة اتحادات كروية في أوروبا والعالم بتجميد عضوية إسرائيل واستبعاد منتخبها وأنديتها من المشاركة في المسابقات الكروية.



ونتيجة لاستمرار الدعوة إلى تجميد عضوية إسرائيل واستبعاد منتخبها من تصفيات كأس العالم 2026، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في سبتمبر الماضي أنه سيلجأ للتصويت من أجل حسم موقفه من الدعوات المتواصلة لتجميد عضوية منتخبات وأندية إسرائيلية من منافساته الكروية.



Palestina Aurrera! Masivo cántico en El Sadar. Se han tirado pelotas de tenis y se ha detenido el encuentro entre Osasuna y Getafe. Aplauso general y sigue el partido. Visibilidad a un genocidio. pic.twitter.com/SquxFbvAiy — María Vallejo Munárriz (@merivalle) October 3, 2025

وكانت منتخبات أوروبية عديدة طالبت بإقصاء إسرائيل من تصفيات مونديال 2026، من بينها منتخب إسبانيا، بينما دخل مدرب منتخب إيطاليا جينارو جاتوزو في مباراة المنتخبين في سبتمبر الماضي في اشتباك مع لاعبي منتخب إسرائيل.



وتلعب إسرائيل تصفيات كأس العالم ضمن المجموعة التاسعة التي تضم إيطاليا والنرويج ومولدوفا وإستونيا.

