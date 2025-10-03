بدء أعمال تطوير وإعادة إنشاء ميدان جامعة المنصورة بشارع الجمهورية

تشهد مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية اعمال مكثفة لتطوير الميادين، حيث بدأت اعمال تطوير ميدان جامعة المنصورة، ميدان الكتاب سابقًا تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

وأوضح الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية أن التصميم يدمج الأصالة المصرية برؤية حديثة تُجسِّد مكانة العلم والتعليم، يأتي ذلك في إطار خطة محافظة الدقهلية لتطوير الميادين وصناعة هوية بصرية معاصرة تعكس تاريخ المحافظة العريق وروح نهضتها، من خلال التنسيق والتعاون مع جامعة المنصورة.

ويعتمد المشروع على رؤية معمارية تُبرز مسيرة جامعة المنصورة ودور العلم في خدمة المجتمع، من خلال ثلاثة محاور معرفية تمثل ( الطب، والهندسة والتكنولوجيا، والعلوم النظرية ) في تكامل يرمز لتضافر التخصصات داخل الجامعة.

فكرة تصميم الميدان

وفكرة تصميم الميدان: تتخذ القاعدة شكلًا ثُمانيَّ الأضلاع بما يتيح رؤية متكاملة وجمالية من جميع الاتجاهات، تتزين واجهات القاعدة بـنحت بارز يستحضر مشاهد من الحضارة المصرية ودور التعليم عبر العصور، ومن بينها مشهد (الكاتب الجالس ) بوصفه رمزًا للحكمة والمعرفة والكتابة، يحيط بالقاعدة طوق من أعمدة مصرية الطابع (مستوحاة من عمود البَرْدي المصري رمز الخصوبة والنماء) بتفاصيل فنية حديثة تعزّز حضور الهوية المحلية في إطار معاصر.

كيفية إعداد التصاميم لتطوير الميدان

أُعدّت التصاميم تحت إشراف نخبة من أساتذة وعلماء جامعة المنصورة من كلية الهندسة وكلية الفنون الجميلة، ويُنفَّذ المشروع وفق برامج زمنية وعمليه محدده، وبمعايير فنية وهندسية تضمن جودة التنفيذ وسلامة الحركة بالميدان وحسن توظيف الفراغ العام.

تطوير المشهد الحضاري بمدينة المنصورة

يأتي هذا المشروع ضمن برنامج متكامل لتطوير المشهد الحضاري بمدينة المنصورة، يشمل حاليًا ( ميدان القرية الأولمبية - ميدان الشيماء - ميدان تقاطع الجلاء مع آداب - ميدان تقاطع أحمد ماهر مع سامية الجمل - ميدان تقاطع سامية الجمل مع الأديب - رفع كفاءة ميدان أم كلثوم - رفع كفاءة النصب التذكاري للمحافظة ) بالإضافة إلى إعادة تطوير الحدائق التاريخية بمدينة المنصورة، بما يعزز الهوية البصرية ويحسن جودة الحياة والخدمات العامة.

ميدان جامعة المنصورة يُعاد إنشاؤه بصورة تعكس تاريخ المحافظة العلمي والحضاري

وتؤكد محافظة الدقهلية أنّ ميدان جامعة المنصورة يُعاد إنشاؤه بصورة تعكس تاريخ المحافظة العلمي والحضاري وتواكب طموحات المستقبل، مع استمرار العمل في باقي الميادين والحدائق ضمن خطة شاملة للارتقاء بالمظهر العام والخدمات للمواطنين.

