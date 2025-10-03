الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بدء أعمال تطوير وإعادة إنشاء ميدان جامعة المنصورة بشارع الجمهورية

التصميم الجديد لميدان
التصميم الجديد لميدان جامعة المنصورة، فيتو

تشهد مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية اعمال مكثفة لتطوير الميادين، حيث بدأت اعمال  تطوير ميدان جامعة المنصورة، ميدان الكتاب سابقًا تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

وأوضح الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية أن التصميم يدمج الأصالة المصرية برؤية حديثة تُجسِّد مكانة العلم والتعليم، يأتي ذلك في إطار خطة محافظة الدقهلية لتطوير الميادين وصناعة هوية بصرية معاصرة تعكس تاريخ المحافظة العريق وروح نهضتها، من خلال التنسيق والتعاون مع جامعة المنصورة.

ويعتمد المشروع على رؤية معمارية تُبرز مسيرة جامعة المنصورة ودور العلم في خدمة المجتمع، من خلال ثلاثة محاور معرفية تمثل ( الطب، والهندسة والتكنولوجيا، والعلوم النظرية ) في تكامل يرمز لتضافر التخصصات داخل الجامعة.

فكرة تصميم الميدان 

وفكرة تصميم الميدان: تتخذ القاعدة شكلًا ثُمانيَّ الأضلاع بما يتيح رؤية متكاملة وجمالية من جميع الاتجاهات، تتزين واجهات القاعدة بـنحت بارز يستحضر مشاهد من الحضارة المصرية ودور التعليم عبر العصور، ومن بينها مشهد (الكاتب الجالس ) بوصفه رمزًا للحكمة والمعرفة والكتابة، يحيط بالقاعدة طوق من أعمدة مصرية الطابع (مستوحاة من عمود البَرْدي المصري رمز الخصوبة والنماء) بتفاصيل فنية حديثة تعزّز حضور الهوية المحلية في إطار معاصر.

كيفية إعداد التصاميم لتطوير الميدان 

 أُعدّت التصاميم تحت إشراف نخبة من أساتذة وعلماء جامعة المنصورة من كلية الهندسة وكلية الفنون الجميلة، ويُنفَّذ المشروع وفق برامج زمنية وعمليه محدده، وبمعايير فنية وهندسية تضمن جودة التنفيذ وسلامة الحركة بالميدان وحسن توظيف الفراغ العام.

 

تطوير المشهد الحضاري بمدينة المنصورة

يأتي هذا المشروع ضمن برنامج متكامل لتطوير المشهد الحضاري بمدينة المنصورة، يشمل حاليًا ( ميدان القرية الأولمبية - ميدان الشيماء - ميدان تقاطع الجلاء مع آداب - ميدان تقاطع أحمد ماهر مع سامية الجمل - ميدان تقاطع سامية الجمل مع الأديب - رفع كفاءة ميدان أم كلثوم - رفع كفاءة النصب التذكاري للمحافظة ) بالإضافة إلى إعادة تطوير الحدائق التاريخية بمدينة المنصورة، بما يعزز الهوية البصرية ويحسن جودة الحياة والخدمات العامة.

ميدان جامعة المنصورة يُعاد إنشاؤه بصورة تعكس تاريخ المحافظة العلمي والحضاري 

 وتؤكد محافظة الدقهلية أنّ ميدان جامعة المنصورة يُعاد إنشاؤه بصورة تعكس تاريخ المحافظة العلمي والحضاري وتواكب طموحات المستقبل، مع استمرار العمل في باقي الميادين والحدائق ضمن خطة شاملة للارتقاء بالمظهر العام والخدمات للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استمرار العمل الجمهورية التكنولوجي الخدمات العامة الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية امعة المنصورة تطوير الميادين شارع الجمهورية كلية الفنون الجميلة محافظ الدقهلية نائب محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

المحامون يقودون معركة تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. النقيب العام: استجواب المتهم بغير وجود محامٍ إهدار لحقه الدستوري.. ونطالب بحوار مجتمعي موسع

أمن القاهرة يكشف تفاصيل اتهام طالبة لسيدة بالاعتداء عليها بالسب داخل المترو

سيدات الأهلي يتعادل مع مسار 1-1 في الشوط الأول بالدوري الممتاز

ضبط سائق فرغ حمولة سيارته من الرمال بأحد الطرق السريعة بالقاهرة

الأكثر قراءة

لعدم اكتمال النصاب القانوني، دعوى قضائية ببطلان عمومية النادي الأهلي والدعوة للانتخابات

تحرك عاجل من جامعة الأزهر بعد واقعة التعدي على طالبة تفهنا الأشراف ( فيديو)

بعد تأجيل انعقاد لجنة المواد البترولية، استمرار العمل في محطات الوقود بالأسعار القديمة

الري: إثيوبيا افتعلت فيضانًا صناعيًا لتحقيق مكاسب إعلامية وسياسية

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء فتاة بتعدي ضابط شرطة على والدها بالإسكندرية

غموض حول الحالة الصحية للشيخ محمد حسان

تحذيرات لأهالي طرح النهر بالغربية من ارتفاع منسوب مياه النيل (فيديو)

فيضان النيل يصل إلى المنوفية، غرق أراضي ومنازل طرح النهر بأشمون

خدمات

المزيد

3 شروط للحصول على ترخيص إصلاح الأسلحة وفقا للقانون

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة 3-10-2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام مهمة عن غرق أراضي طرح النهر في المنوفية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سبب تخصيص الصباح والمساء بالأذكار

الإفتاء: يجوز قول حرما بعد الصلاة لهذه الأسباب

قصص القرآن الكريم، تفاصيل حكاية بقرة بني إسرائيل مع سيدنا موسى

المزيد
الجريدة الرسمية
ads