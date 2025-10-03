"يا رايحين للنبي الغالي".. ترقب لقرارات اللجنة العليا للحج والعمرة.. توقعات بتخصيص 80% من التأشيرات للبرامج الاقتصادية.. والحكومة توضح حقيقة الأسعار المتداولة

تواصل اللجنة العليا للحج والعمرة عقد جلساتها للانتهاء من وضع ضوابط الحج السياحي للموسم المقبل، وذلك بعد قرار وزارة السياحة والآثار لشركات السياحة فتح باب تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج.

قال إيهاب عبد العال، أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية إن القطاع السياحي يترقب اجتماع اللجنة العليا للحج بمجلس الوزراء، لتحديد أعداد التأشيرات المخصصة للبرامج السياحية للموسم الجديد، مؤكدًا أنه من المنتظر صدور الضوابط المنظمة لموسم الحج من وزارة السياحة والآثار، خلال الأيام المقبلة.



حصص برامج الحج السياحي للموسم الحالي

وأوضح عبد العال، أن هناك توقعات بتخصيص 80% من التأشيرات للحج الاقتصادي و20% للحج الفاخر، مع توقعات بعدم حدوث تغيرات كبيرة في الأسعار مقارنة بالموسم الماضي، خاصة وأن سعر صرف الريال السعودي لم يشهد أي تحركات.



وأضاف عبد العال، أن فتح باب التقديم مبكرًا لموسم الحج يمثل خطوة إيجابية ستنعكس بشكل مباشر على جودة التنظيم، حيث يمنح شركات السياحة وقتًا أطول لترتيب برامجها والتعاقد مع الشركات السعودية المنفذة للخدمات بالمشاعر، كما يتيح للجهات المعنية في مصر والسعودية تنسيق الجداول مبكرًا وتفادي أي ضغوط أو تكدسات في المواعيد.

الإعلان عن فتح باب الحجز لبرامج الحج السياحي للموسم الجاري

وأشار إلى أن هذا التبكير سيساعد أيضًا في تقليل فرص تدخل السماسرة، ويمنح الحاج فرصة أفضل لاختيار البرنامج الأنسب له بعيدًا عن أي ضغوط زمنية.

وشدد على أن شركات السياحة نجحت في تنظيم موسم الحج الماضي بنسبة تجاوزت 95% دون مخالفات جسيمة، مبينًا أن بعض السلبيات البسيطة التي وقعت في مشعر "منى" جاءت نتيجة تأخر بعض الشركات في سداد مقابل الباقات، وهو ما تسبب في تعديل المساحات وضيق الأماكن، قبل أن يتم حل الأزمة سريعًا بتدخل شركة الراجحي وبعثة السياحة المصرية.



تعامل قطاع السياحة مع الكيانات غير الرسمية

كما أكد عبد العال أن غرفة شركات السياحة واجهت بقوة ظاهرة السماسرة خلال الموسم الماضي، حيث تم إلغاء تراخيص 3 شركات وتقديم بلاغات رسمية ضد كيانات غير مرخصة بالتعاون مع مباحث الأموال العامة، التزامًا بالخطة السعودية التي تستهدف منع التسلل وضبط الخدمات داخل المشاعر المقدسة.

ولفت إلى أن أعمال تطوير مشعر "منى" التي أعلن عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ستحدث نقلة نوعية بحلول عام 2030، حيث ستشهد المنطقة توسعات كبيرة بما ينهي تمامًا أزمة المساحات ويغير من ملامح المشعر بشكل كامل.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، حقيقة ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية حول أسعار برامج الحج السياحي لموسم الحج القادم لعام 1447 هـ.

تسعير برامج الحج السياحي

وأوضحت الوزارة أن ما يتم تداوله غير صحيح، حيث أن أسعار برامج الحج السياحي يتم تحديدها وفقًا لعدة عوامل في ضوء الضوابط المنظمة للحج السياحي والتي لم يتم الإعلان عنها أو اعتمادها حتى الآن، وبالتالي لم تُحدد أو تُعلن أي أسعار رسمية بعد.

ومن جانبها، أشارت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن ما يتم تداوله من أرقام في هذا الشأن لا يعدو كونه اجتهادات أو توقعات من بعض شركات السياحة، ولا يُمكن اعتبارها أسعارًا رسمية.



إصدار ضوابط الحج السياحي

وأكدت أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على البدء في إعداد الضوابط الخاصة بالحج السياحي عبر خطوات إجرائية تبدأ بانعقاد اجتماعات دورية لأعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة لمناقشة المقترحات وصياغة مسودة لهذه الضوابط، ومن ثم عرضها على وزير السياحة والآثار وصولًا إلى اعتمادها بشكل نهائي.

