شاهد، الخطيب وقائمته يتقدمون بأوراق ترشحهم في انتخابات الأهلي

تقدم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بأوراق ترشحه على منصب الرئيس في انتخابات النادي، بينما ‏تقدم وكيل ياسين منصور بأوراق ترشح «موكله» على منصب نائب ‏الرئيس.

فيما تقدم خالد مرتجي بأوراق ترشحه على منصب أمين ‏الصندوق، وتقدم كلٌّ من طارق قنديل ومحمد الدماطي ومحمد الغزاوي ومحمد ‏الجارحي وسيد عبدالحفيظ وأحمد حسام عوض، وحازم هلال بأوراق ‏ترشحهم للعضوية فوق السن، وتقدم إبراهيم العامري ورويدا هشام، ‏بأوراق ترشحهما للعضوية تحت السن.‏

