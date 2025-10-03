الجمعة 03 أكتوبر 2025
سياسة

البابا تواضروس يدشن مغارة السيدة العذراء بجبل درنكة

البابا تواضروس
البابا تواضروس

 ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلوات تدشين مغارة السيدة العذراء بجبل درنكة في أسيوط.

 

البابا تواضروس: طوبى لمن يحيا حياة هادئة مملوءة بالسلام

 قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: "أعطنا وقتًا بهيًّا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة لنرضي اسمك القدوس"، موضحًا أن هذه الكلمات الواردة في تحليل صلاة الساعة السادسة من النهار تحمل دعوة إلى النقاء الداخلي والخارجي، والسيرة النقية التي تحفظ الإنسان والكنيسة، والحياة الهادئة المملوءة بالسلام، وهي جميعها وسائل لإرضاء اسم الله القدوس.

 

جاء ذلك خلال زيارة البابا تواضروس الثاني لدير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بصنبو التابع لإيبارشية ديروط وصنبو، ضمن زيارته الرعوية الحالية لمحافظة أسيوط التي بدأها اليوم.

كان في استقباله مجمع راهبات الدير بالألحان والشموع والورود، حيث صلى البابا صلاة الشكر، ثم ألقى كلمة روحية تأمل فيها معاني المقطع السابق من الصلاة. 

وأوضح أن "الوقت يصبح بهيًا حينما نقدسه بالصلاة والتسبيح وقراءة الكتاب المقدس"، مضيفًا أن "السيرة الطاهرة أشبه برائحة طيبة تنتشر وتحفظ الإنسان والكنيسة والبلاد"، مؤكدًا أن "الهدوء سمة للحياة الحقيقية، طوبى لمن يحيا حياة هادئة مملوءة بالسلام".

تأتي هذه الزيارة في إطار الجولة الرعوية التي يقوم بها البابا تواضروس لمحافظة أسيوط، والتي تشمل عددًا من الأديرة والكنائس التابعة لإيبارشياتها.

