"سأواصل العمل مع الأسطورة"، خالد مرتجي يعلن ترشحه لمنصب أمين صندوق الأهلي

خالد مرتجي
خالد مرتجي

أعلن المهندس خالد مرتجى ترشحه على منصب أمين الصندوق في انتخابات النادي الأهلي المقبلة. 

وقال مرتجى: “بسم الله توكلت على الله.. تمسكًا بروح المسئولية، وتجاوبًا مع مبادئ وتقاليد الأهلي، تقدمت بأوراق ترشّحي لمنصب أمين الصندوق، ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب، متوسمًا في مواصلة مسيرة النجاحات التي ساهمت فيها خلال سنوات طويلة، قضيتها بين جدران نادينا الحبيب”.

أضاف: “أود التأكيد على أنني أخوض هذه الانتخابات على منصب أمين الصندوق بـ«نية صادقة» و«قلبٍ راضٍ»، فلم أسعَ يومًا إلى منصب، ولم أبحث عن دور أو «كرسي»؛ لأن هدفي الأول والأخير هو خدمة الكيان الكبير الذي نتشرف جميعًا بالانتماء له”.

وتابع: “أتشرّف بأنني سأواصل العمل مع الأسطورة محمود الخطيب، وأخي الحبيب والأهلاوي الأصيل ياسين منصور، وباقي الزملاء في القائمة، وأتمنى التوفيق لمن انتهت رحلة تواجدهم في مجلس الأهلي، لكن لم تنته رحلة عطائهم وإخلاصهم للكيان، فهذا هو عهدنا دائمًا بالأهلي وأبنائه”.

الأهلي خالد مرتجى انتخابات الأهلي

