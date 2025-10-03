هدافو الدوري المصري، يتصدر صلاح محسن جدول ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل افتتاح مباريات الجولة العاشرة المقرر انطلاقها اليوم الجمعة.

ويلتقي اليوم سموحة مع الإسماعيلي في تمام الساعة 5 مساء على استاد برج العرب، والاتحاد السكندري ضد المقاولون العرب في تمام الساعة 8 مساء على استاد الإسكندرية، والبنك الأهلي ضد المصري في تمام الساعة 8 مساء على استاد السويس.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل افتتاح الجولة العاشرة

1- صلاح محسن، المصري، 5 أهداف

2- عمر الساعي، المصري، 4 أهداف

2- عبد الرحيم دغموم، المصري، 4 أهداف

3- تريزيجيه، الأهلي، 4 أهداف

3- محمد السيد شيكا، كهرباء الإسماعيلية، 3 أهداف

3- عدي الدباغ، الزمالك، 3 أهداف

3- أحمد فاروق، وادي دجلة، 3 أهداف

3- منذر طمين، المصري، 3 أهداف

مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري

الجمعة 3 أكتوبر 2025

سموحة × الإسماعيلي - 5 مساء - استاد برج العرب

الاتحاد السكندري × المقاولون العرب - 8 مساء - استاد الإسكندرية

البنك الأهلي × المصري - 8 مساء - استاد السويس

السبت 4 أكتوبر 2025

الزمالك × غزل المحلة - 5 مساء - استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية

طلائع الجيش × الجونة - 5 مساء - استاد جهاز الرياضة العسكري

حرس الحدود × سيراميكا كليوباترا - 8 مساء - استاد حرس الحدود

كهرباء الإسماعيلية × الأهلي - 8 مساء - استاد المقاولون العرب

الأحد 5 أكتوبر 2025

إنبي × زد - 5 مساء - استاد بتروسبورت

فاركو × وادي دجلة - 8 مساء - استاد حرس الحدود

ويشارك في الدوري المصري الممتاز النسخة الجديدة، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ويتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

