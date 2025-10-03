الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل افتتاح الجولة العاشرة

تريزيجيه
تريزيجيه

هدافو الدوري المصري، يتصدر صلاح محسن جدول ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل افتتاح مباريات الجولة العاشرة المقرر انطلاقها اليوم الجمعة.

ويلتقي اليوم سموحة مع الإسماعيلي  في تمام الساعة 5 مساء على استاد برج العرب، والاتحاد السكندري ضد المقاولون العرب في تمام الساعة 8 مساء على استاد الإسكندرية، والبنك الأهلي ضد المصري في تمام الساعة 8 مساء على استاد السويس.

 

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل افتتاح الجولة العاشرة

1- صلاح محسن، المصري، 5 أهداف

2- عمر الساعي، المصري، 4 أهداف

2- عبد الرحيم دغموم، المصري، 4 أهداف

3-  تريزيجيه، الأهلي، 4 أهداف

3- محمد السيد شيكا، كهرباء الإسماعيلية، 3 أهداف

3- عدي الدباغ، الزمالك، 3 أهداف

3- أحمد فاروق، وادي دجلة، 3 أهداف

3- منذر طمين، المصري، 3 أهداف 

مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري

الجمعة 3 أكتوبر 2025

سموحة × الإسماعيلي - 5 مساء - استاد برج العرب

الاتحاد السكندري × المقاولون العرب - 8 مساء - استاد الإسكندرية

البنك الأهلي × المصري - 8 مساء - استاد السويس

السبت 4 أكتوبر 2025

الزمالك × غزل المحلة - 5 مساء - استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية

طلائع الجيش × الجونة - 5 مساء - استاد جهاز الرياضة العسكري

حرس الحدود × سيراميكا كليوباترا - 8 مساء - استاد حرس الحدود

كهرباء الإسماعيلية × الأهلي - 8 مساء - استاد المقاولون العرب

الأحد 5 أكتوبر 2025

إنبي × زد - 5 مساء - استاد بتروسبورت

فاركو × وادي دجلة - 8 مساء - استاد حرس الحدود

ويشارك في الدوري المصري الممتاز النسخة الجديدة، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ويتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هدافي الدوري المصري ترتيب هدافي الدوري المصري صلاح محسن عمر الساعي عبد الرحيم دغموم تريزيجيه

مواد متعلقة

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة العاشرة

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة القمة 131

الأكثر قراءة

7 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

فيضان النيل يقترب، إخلاء عاجل لمنازل وأراضي طرح النهر في أشمون بالمنوفية

الاحتلال الإسرائيلي يعلن السيطرة على آخر سفن أسطول الصمود

التوت يتصدر القائمة بـ1360 جنيهًا للكيلو، أسعار أغلى الفواكه بالسوق المحلية

بعد خفض الفائدة، تعرف على سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

الخطيب يصل إلى مقر الأهلي ويتقدم وأعضاء قائمته بأوراق ترشحهم لانتخابات الأحمر

"سأواصل العمل مع الأسطورة"، خالد مرتجي يعلن ترشحه لمنصب أمين صندوق الأهلي

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

25 جنيها لهذا النوع، كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة؟

سعر الفراخ اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

بزيادة 50%، شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

قبل اجتماع المركزي، تعرف على أفضل شهادات الادخار

المزيد

انفوجراف

المواد الخلافية بقانون الإجراءات الجنائية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء التمر في المنام وعلاقته بالتغلب على العقبات

مجموعة متنوعة من أدعية الصباح للرزق والبركة، لا تفوتها يوم الجمعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 3 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads