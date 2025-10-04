هل يمكن إجراء التحويلات المتعددة من خلال خدمة الإنترنت البنكي في البنك الأهلي؟

يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي المصري عن إمكانية إجراء التحويلات المتعددة من خلال خدمة الإنترنت البنكي.

وقال مسؤولون البنك الاهلي إن خدمة التحويلات المتعددة (Multiple Transfer) متوفرة للعملاء في الإنترنت البنكي التي تتيح لهم إمكانية تنفيذ أكثر من تحويل (داخلي/محلي) في خطوة واحدة وبشكل أسرع.

وأضاف البنك أنه يمكن الاشتراك الذاتي لخدمة الأهلي نت/ الأهلي موبايل للعملاء من الأفراد.

وتشمل خصائص خدمة الإنترنت البنكي في البنك الاهلي ما يلي:

يتم تفعيل تطبيق رموز الأمان (Soft Token) للعملاء من الأفراد.

استخدام المصادقة البيومترية (Face ID – Touch ID) لتسجيل الدخول.

إجراء المعاملات المصرفية عن طريق خدمة الموبايل البنكي _ الأهلي موبايل للعملاء من الشركات.

تقديم طلب الحصول على بطاقة ائتمان غير مضمنة ومتابعة الطلب للعملاء من الأفراد.

تقديم طلب الحصول على قرض شخصي نقدي/ قرض سيارة غير مضمن ومتابعة الطلب للعملاء من الأفراد.

الاستعلام عن البطاقات المدفوعة مقدما والتحويل من (حساب/بطاقة مدفوعة مقدما) إلى بطاقة مدفوعة مقدما أخرى لذات العميل.

خدمة التحويل لمرة واحدة (بدون إضافة مستفيد).

ومن جانب آخر يبحث عملاء البنك الأهلي المصري حول مدى إمكانية إجراء عمليات الشراء بالتقسيط من خلال فيزا المرتبات أو غيرها من البطاقات الخاصة بهؤلاء العملاء.

وقال البنك الأهلي إن البطاقات الائتمانية فقط هي المتاح عليها التقسيط دون غيرها، من أنواع البطاقات الأخرى.

يقدم البنك الأهلي خدمات عديدة لعملائه ومنها بطاقات الائتمان المتنوعة لتناسب احتياجات العملاء.

وتشمل قائمة مزايا بطاقات الائتمان في البنك الأهلي ما يلي:

حرية استخدام البطاقة في المشتريات والسحب النقدي في كافة أنحاء العالم.

التسوق عبر الانترنت من خلال خدمة الكود الأمن OTP.

سعر عائد مدين شهري 2.2% للبطاقات المضمنة و2.55% للبطاقات غير المضمنة على المشتريات والسحب النقدي.

أقل حد أدنى للسداد 5% شهريا من رصيد البطاقة الائتمانية.

إمكانية إصدار بطاقات إضافية.

الإدراج التلقائي ببرنامج الـ Ahly points.

تقسيط حركات المشتريات والسحب النقدي لفترات تصل الى 36 شهر بسعر عائد مدين مميز من خلال خدمة التقسيط عبر الهاتف.

تقسيط المشتريات لمدة تصل إلى 12 شهرًا بدون فوائد ضمن مجموعة كبيرة من التجار المتعاقدين مع مصرف البنك الأهلي.

