ما هي الخدمات المضافة على الإنترنت البنكي في بنك CIB؟

يتساءل الكثير من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن التحديثات التي جرت على الإنترنت البنكي للعملاء.

وقال مسئولون البنك التجاري الدولي إنه تم إضافة عدد من الخدمات الجديدة التي تم تحديثها بما يتناسب مع تطلعات عملاء البنك التجاري الدولي CIB.

وتوفر النسخة المطورة من خدمات الإنترنت البنكية باقة متكاملة من الخدمات المصرفية، تشمل ما يلي:

فتح الحسابات الجديدة لحظيًا.

اختيار أنظمة التقسيط لمدفوعات البطاقات الائتمانية.

ودفع الفواتير.

وربط الشهادات والودائع.

التقديم على القروض وبطاقات الائتمان، بالإضافة إلى إمكانية شراء وبيع صناديق الاستثمار.

كما تتيح المنصة أيضًا تحديث بيانات التواصل، وطلب إصدار دفاتر الشيكات، وخدمات إيقاف واستبدال البطاقات، إلى جانب مجموعة من الوظائف المتقدمة الأخرى. وتنفرد المنصة الإلكترونية للبنك بتقديم خدمة "إدارة الحسابات للعملاء ذوي الصلة"، التي تُمكّن أولياء الأمور من إدارة حسابات ذويهم من القُصَّر بكل سهولة ويسر.

ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن ضرورة إدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة (PIN) في حالة استخدام البطاقات اللاتلامسية.

وأوضح مسئولين البنك أن استخدام الرقم السري الخاص بالبطاقة يكون في حالة السحب لمبلغ أعلى من 300 جنيه.

ويحرص البنك التجاري الدولي على تقديم خدمات متنوعة ومنها خدمات المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسـية Contactless Payments على جميع بطاقات CIB الائتمانية والخصم المباشر وبعض نقاط البيع لدى التجار.

ويتم تقديم هذه الخدمة لعملاء بنك التجاري cib الدولي عبر عدة خطوات أساسية وهي كالتالي:

1- تمرير البطاقة المزودة بالخدمة أعلى نقاط البيع الإلكترونية.

2- يتأكد العميل من إتمام المعاملة من خلال ضوء أخضر أو سماع إشارة صوتية صادرة من نقاط البيع الإلكترونية.

3- لن تتطلب المعاملات التي تقل عن 300 جنيه مصري إدخال الرقم السري للبطاقة (PIN)، فسوف يقوم العملاء بتمرير البطاقة فقط.

4-العمليات التي تزيد قيمتها على هذا المبلغ سوف تتطلب من العميل إدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة (PIN).

5- يحصل العميل في هذه الحالة على إيصال ببيانات عملية الشراء.

6- يتلقى العميل رسالة قصيرة تحتوي على تفاصيل المعاملة بعد كل عملية شراء لمزيد من الحماية.

