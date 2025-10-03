الجمعة 03 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

جنات تشعل الأجواء بأغنية "مبسوطين" مع بنتيها على الهواء (فيديو)

جنات وبناتها، فيتو
جنات وبناتها، فيتو

كشفت الفنانة المغربية جنات أن حياتها اليومية لا تخلو من الغناء، سواء داخل الإستوديو الصغير الذي جهزته في منزلها أو خلال لحظات الفراغ، مشيرة إلى أن ابنتيها اعتادتا مشاركتها الغناء، وهو ما يحول البيت إلى مساحة مفعمة بالمرح والسعادة.

أسرار أسماء بنات جنات

وأوضحت المطربة جنات، خلال برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة “أون”، أن اختيار أسماء طفلتيها جاء بقرارات عائلية خاصة، حيث أطلق زوجها اسم "جنات" على الابنة الكبرى، بينما جاء اسم "جوليا" تلبية لرغبة والدتها، مؤكدة أن هذه الأسماء تحمل لها معاني عاطفية مميزة.

 

حرية الاختيار في المستقبل

وحول إمكانية دخولهما مجال الفن، أكدت جنات أن الموهبة واضحة عليهما بفعل النشأة في أجواء موسيقية، لكنها شددت على أنها تمنحهما الحرية الكاملة في اختيار مستقبلهما بعيدًا عن أي ضغوط.

لحظة إنسانية على الهواء

وخطفت جنات الابنة الأنظار خلال ظهورها في برنامج معكم منى الشاذلي، حيث أطلت برفقة ابنتيها في أجواء عائلية مبهجة، وتفاعلت مع طلب الإعلامية لتقديم فقرة غنائية مشتركة، فأدت معهما أغنية "مبسوطين" وسط تفاعل كبير من الجمهور، ما أضفى على الحلقة طابعًا دافئًا وحميميًّا.

 

الأمومة سر النضج الفني

واعتبرت جنات أن أسرتها هي مصدر طاقتها الإيجابية، مؤكدة أنها تسعى دومًا لتحقيق التوازن بين الأمومة ومسيرتها الفنية، مضيفة: "الأمومة منحتني رؤية مختلفة انعكست على أغنياتي بروح أكثر نضجًا وصدقًا".

