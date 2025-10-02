الجمعة 03 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

انطلاق الدورة الـ41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي وسط أجواء مؤثرة وتكريم ليلى علوي

افتتاح مهرجان الإسكندرية
افتتاح مهرجان الإسكندرية

انطلقت فعاليات الدورة الحادية والأربعين من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وذلك خلال حفل افتتاح أُقيم بمكتبة الإسكندرية، تحت رئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة. 

وجاءت هذه الدورة مميزة بحملها اسم النجمة ليلى علوي، تكريمًا لمسيرتها الفنية الطويلة وإسهاماتها البارزة في عالم السينما، حيث ساد الحفل مزيج من البهجة والتأثر، لا سيما في لحظات تكريم النجوم واستعادة أبرز المحطات الفنية في حياتهم.

استهل الحفل بفقرات فنية لافتة؛ حيث أدّت المطربة المصرية فاطمة محمد علي والمطربة اليونانية مارلينا روسوغلو أغنية ترحيبية بعنوان «يا إسكندرية»، تلتها فقرة استعراضية وعرض تعريفي بالأفلام المشاركة والمسابقات الرسمية.


 

قدم الحفل الإعلامي الدكتور إبراهيم الكرداني والإعلامية غادة شاهين، وأُخرج الحفل برؤية فنية من المخرج محمد السماحي.

 وارتدت ليلى علوي فستانًا أنيقًا وظهرت بمظهر لافت، وفي لحظة مؤثرة صعدت إلى المنصة لتلقي كلمتها أمام الجمهور الحاضر، فذرفت الدموع معبرة عن سعادتها بهذا التكريم وامتنانها لمحبيها وللفن الذي جمعهم. 

وأكدت أن حب الجمهور هو “سر استمرارها”، وأن اختيار اسمها للدورة هو تكريم كبير لا تُضاهيه.

 

خلال الحفل، تم تكريم عدة أسماء بارزة في السينما المصرّية والعربية والدولية، منهم:الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد المخرج المصري هاني لاشين المخرج التونسي رضا الباهي المخرج المغربي حكيم بلعباس المخرج الفرنسي جون بيير أميريس النجمة الإسبانية مرسيدس أورتيجا إضافة إلى الفنان أحمد رزق، وشيرين، ورياض الخولي.


 

