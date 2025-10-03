الجمعة 03 أكتوبر 2025
مزاد علني لتخصيص ورش ومحلات بحق الانتفاع فى حدائق أكتوبر

عقد جهاز مدينة حدائق أكتوبر جلسة المزاد العلني الثانية لحق استغلال ٢٥ ورشة حرفية  و٥ محال تجارية بنظام حق الانتفاع  لمدة ٥ سنوات، بسويقة منطقة الأولى بالرعاية.

بدأ المزاد بحضور كبير من المتزايدين واللجنة القضائية المشرفة على المزاد تحت إشراف المهندس محمد عبد الله رئيس جهاز المدينة، ونوه مدير الجلسة على الحضور من المتزايدين بأنه لا يسمح بالكلام إلا لمن يحمل إيصال دفع تأمين المزايدة على الورشة أو المحل، وهو وحده من يحق له الجلوس والمزايدة.

وأكد أنه في حالة الرسو على الراسي عليه مزاد الورشة أو المحل أن يقوم بسداد ١١.٥ % تأمين عن أول ٣ سنوات من قيمة حق الانتفاع السنوي خلال ٣ أيام من عقد المزاد، أو يخصم منه قيمة التأمين، وما تم دفعه خلال الجلسة ويعاد عقد المزاد على العين المخصصة له بالمزاد على نفقته في مزاد آخر.

 وقال المهندس محمد عبدالله رئيس جهاز المدينة: إن المنطقة المطروح بها الورش والمحال منطقة واعدة، وأنها تتغير وسيقام فيها أكبر منطقة حرفية يجري تخطيطها الآن في المدينة.

