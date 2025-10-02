رامي فتح الله: خفض الفائدة خطوة تعكس تحسن الرؤية الاقتصادية للدولة

أكد رامي فتح الله المحاسب القانوني ورئيس لجنة الضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن قرار خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس يُمثل إشارة واضحة إلى تحسن الرؤية الاقتصادية للدولة ورغبتها في تنشيط الاستثمار والإنتاج، من الناحية الضريبية والمالية، فإن خفض تكلفة الاقتراض يخفف الأعباء التمويلية على الشركات.

وقال إن هذا يُتيح لها مساحة أكبر للتوسع وزيادة معدلات التشغيل، وهو ما ينعكس بدوره على ارتفاع حصيلة الدولة من الضرائب بشكل مستدام.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تساهم في تقليل الضغوط على المستثمرين الصناعيين والزراعيين بشكل خاص، إذ تُخفض تكلفة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد.

وتابع: الدلالة الأهم أن خفض الفائدة بهذا التدرج يعكس ثقة صانعي السياسة النقدية في السيطرة على التضخم، ويوجه رسالة إيجابية للمستثمر المحلي والأجنبي بأن السوق المصرية يسير في اتجاه استقرار نقدي ومالي، مما يعزز مناخ الاستثمار ويُشجع تدفقات جديدة لرأس المال”.

