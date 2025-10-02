تطوير المناطق غير المخططة بمدينة بلقاس بتكلفة 130 مليون جنيه في الدقهلية

قام اللواء عماد عبد الله السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، بتفقد أعمال تطوير المناطق غير المخططة بمدينة بلقاس للوقوف على معدلات التنفيذ والالتزام بالمواعيد والمواصفات، ترافقه الأستاذة غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس.

السكرتير العام للمحافظة يتفقد أعمال تطوير المناطق غير المخططة بمدينة بلقاس

وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بمتابعة أعمال تطوير المناطق غير المخططة بمدينة بلقاس بتكلفة إجمالية تبلغ 130 مليون جنيه، والتأكيد على الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال والمواصفات الفنية، في إطار خطة التطوير التي تسعى من خلالها المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير مدن المحافظة.

وتابع السكرتير العام أعمال تطوير المناطق غير المخططة بمدينة بلقاس، خلف المحكمة، وهاجر، وحسن أبو عامر، وابو عماشة، بحضور المهندس أسامة اسماعيل ممثل صندوق التنمية الحضرية بمجلس الوزراء واللواء علاء خضر ممثل الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات العامة الجهة المنفذة والجهات المعنية بالمحافظة وبلقاس.

