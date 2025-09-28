عرض التلميذة المعتدى عليها من طالب بمدرسة الدلنجات علي الطب الشرعي

قررت النيابة العامة عرض تلميذة باحدي المدارس التابعة للإدارة التعليمية بالدلنجات بمحافظة البحيرة، على الطب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليها بعد اتهام طالب بالمدرسة بمحاولة الاعتداء عليها جنسيا، وايداعه ٧ أيام بدور الرعاية بمحافظة البحيرة، حتي العرض علي المحكمة.

بلاغ بمحاولة هتك عرض التلميذ

تبلغ مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، بقيام ولي أمر الطالبة بالصف الأول الابتدائى بتعرض نجلته، بمحاولة هتك عرض على يد " أحمد ع م " طالب بالصف الثاني الإعدادي بذات المدرسة وتعرضها لإصابات بجسدها نتيجة الاعتداء عليها.

إيداعه بدور الرعاية ٧ أيام

تمكن ضباط المباحث بمركز شرطة الدلنجات من ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضه علي النيابة العامة قررت إيداعه بدور الرعاية ٧ أيام حتي يتم عرضه على المحكمة المختصة، وإجراء الكشف الطبي علي التلميذة ضحية الاعتداء لكشف أسباب الإصابات بجسدها.

