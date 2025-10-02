تنفيذي الإسكندرية يواصل حملاته على المحال التجارية لمتابعة الالتزام بالمواعيد الشتوية

شنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب محافظة الإسكندرية حملات موسعة لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق الشتوي للمحلات.

يأتي ذلك بناء على التوجيهات والتكليفات الصادرة من الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية والكافيهات.

وبناء على تعليمات المهندسة زينب السيد رئيس حي غرب وبتواجد مسئولي لجنة الغلق من متابعة ميدانية، إشغال الطريق، رخص المحلات، الإيرادات بالحي.

وفي هذا الصدد تم تنفيذ حملة جابت شوارع منطقتي كرموز ومينا البصل، وأسفرت عن تحصيل ١٢٠٠٠ جنية غرامات فورية.

كما تم التنبيه على المحال والمنشآت بالالتزام بالتقدم إلى المركز التكنولوجي بالحي لاستخراج الرخص لمحالهم وفقًا للقانون ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ لعدم التعرض لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتهيب رئاسة حي غرب بأصحاب المحال والأنشطة التجارية ضرورة الالتزام بمواعيد الغلق والقوانين المنظمة للإشغالات مع التأكيد على استمرار عمل الأحياء بكافة إمكانيتها في خدمة المواطن.

