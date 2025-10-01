الأربعاء 01 أكتوبر 2025
حبس سائق متهم باحتجاز شخص وإجباره على ارتداء ملابس نسائية بمنشأة القناطر

حبس المتهم
أمرت نيابة الجيزة بحبس سائق لاتهامه باحتجاز شخص وإجباره على ارتداء ملابس نسائية، وتصويره، بسبب خلاف بينهما في منشأة القناطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

تعرض شاب للاحتجاز بالجيزة

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض شاب للاحتجاز، وإجباره على ارتداء ملابس نسائية، وتصويره بهاتف محمول. 
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتبين أنه سائق.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، لخلاف مع المجني عليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق.

