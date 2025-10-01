حبس سائق متهم باحتجاز شخص وإجباره على ارتداء ملابس نسائية بمنشأة القناطر

أمرت نيابة الجيزة بحبس سائق لاتهامه باحتجاز شخص وإجباره على ارتداء ملابس نسائية، وتصويره، بسبب خلاف بينهما في منشأة القناطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعرض شاب للاحتجاز بالجيزة

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض شاب للاحتجاز، وإجباره على ارتداء ملابس نسائية، وتصويره بهاتف محمول.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتبين أنه سائق.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، لخلاف مع المجني عليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.