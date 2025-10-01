الأربعاء 01 أكتوبر 2025
شيرين رضا وأكرم حسني ضيوف شرف فيلم شلة ثانوي

شيرين رضا، فيتو

يواصل صناع فيلم شلة ثانوي لفتحي عبد الوهاب وبيومي فؤاد تصوير مشاهد الفيلم تمهيدا لطرحه قريبا.

فيلم شلة ثانوي 

ويشارك في الفيلم عدد من النجوم كضيوف شرف وعلى رأسهم؛ الفنان أكرم حسني وشيرين رضا ضمن أحداث العمل.

فيلم "شلة ثانوي" من بطولة بيومي فؤاد وسيد رجب، وفتحي عبد الوهاب، غنوة محمود، وهو من تأليف عبد الفتاح كمال، وإخراج هشام الشافعي، فيما يتولى الإنتاج صفوت غطاس ومحمد فوزي. وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت كوميدي يجمع بين المواقف الطريفة والمغامرات المشوقة.

