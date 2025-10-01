الأربعاء 01 أكتوبر 2025
زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر يضرب إقليم مالوكو في إندونيسيا

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

أعلنت الوكالة الجيوفيزيائية الإندونيسية، اليوم الأربعاء، أن زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب إقليم مالوكو.

 

زلزال الفلبين ودمار واسع بالمباني والطرقات

في سياق متصل، ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب وسط الفلبين في وقت سابق من اليوم الأربعاء إلى 26 قتيلًا، فضلًا عن عشرات المصابين، إضافة إلى تضرر المباني والطرقات.

وأوضحت وكالة فرانس برس، أن حصيلة ضحايا زلزال الفلبين ارتفعت إلى 26 قتيلًا حتى الآن، فيما لا تزال عملية انتشال الضحايا مستمرة، بينما وصل عدد الجرحى إلى 147 جريحًا.

 

زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب الفلبين

وبلغت شدة الزلزال 6.9 درجات على مقياس ريختر، وتركز في منطقة ساحلية في وسط الفلبين، حيث تضررت مبان وقطعت طرقات وانقطع التيار الكهربائي، وفق ما أعلنت السلطات الأربعاء.

