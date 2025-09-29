أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

يُعد خام القصدير من أهم الخامات المعدنية التي تستخدم في الصناعة، ويدخل القصدير في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية.

كما يعتبر القصدير أحد أندر المعادن في العالم، حيث يتواجد في الصخور النارية في قشرة الأرض.

أسعار القصدير اليوم

بلغ سعر القصدير اليوم 34,287 دولارا أمريكيًّا للطن في البورصات العالمية.

أسعار منتجات القصدير

بكرة قصدير 100 جرام , عدد 1 110.00 جنيه.

قصدير لحام 100 جرام عدد 1 275.00 جنيها.

قصدير لحام 100 جرام عدد 1 220.00 جنيها.

شفاط قصدير أدوات متعددة الاستخدام عدد 1 180.00 جنيها.

عدد 5 بكرات قصدير 6. مم، عدد 1 199.00 جنيها.

