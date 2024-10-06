الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اعترافات المتهم بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني بالقاهرة

اعترافات المتهم بالاستيلاء
اعترافات المتهم بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني

أدلى صاحب شركة متهم بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني باعترافات تفصيلية أمام نيابة الشؤون الاقتصادية.  

وقال المتهم “صاحب شركة”، إنه تمكن من الحصول على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية المسروقة من خلال المواقع الأجنبية على شبكة الإنترنت والتي تقوم ببيع بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية المسروقة واستخدامها في إجراء عمليات شراء من على تطبيقات ومواقع المشتريات الإلكترونية للعديد من المنتجات مثل المنتجات الغذائية وغيرها.

وأضاف المتهم أنه تحصل على المنتجات وطلب استلامها على عنوان محل إقامته بالقاهرة، وقرر بيعها عقب ذلك والاستيلاء على أموالها لنفسه.

وأقر المتهم، بالاتجار في العملة الأجنبية خارج السوق المصرفية، وذلك باستخدام هاتف محمول، والعديد من بطاقات الدفع الإلكرونية، و2  لاب توب اسود اللون، و3 فلاش ميموري، كما تبين حيازة المتهم مبلغ مالي وقدرة ۸۳۰۰ دولار أمريكي ومبلغ مالي وقدرة ١١٠٠ ليرة تركى.

وبمواجهته بالهواتف المحمولة وأجهزة اللاب توب وأجهزة الكمبيوتر والماك بوك والفلاش ميموري اعترف باستخدامهما في نشاطه الإجرامي وبمواجهته بالمبالغ المالية الأجنبية إعترف بأنها من متحصلات نشاطه الإجرامي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، كأس مصر، دوري القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نيابة الشؤون الاقتصادية النيابة العامة مباحث الأموال العامة

مواد متعلقة

تجديد حبس صاحب شركة متهم بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني

استمرار حبس مشرف بجهاز مدينة زايد بتهمة الاستيلاء على 1.1 مليون جنيه

تاريخ إثيوبيا الأسود في الصومال.. حروب أديس أبابا للاستيلاء على أرض مقديشيو بدأت عام 1964.. آبي أحمد أثار التوتر باتفاق يتيح له الاستيلاء على بربرة.. والسيطرة على البحر الأحمر «أبرز الأهداف»

الأكثر قراءة

كاف يعلن رسميا تصنيف فرق الكونفدرالية، وموقف الزمالك والمصري

ما حكم الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

أسعار الأسماك اليوم الأحد، السردين يسجل 90 جنيهًا في سوق العبور

المفاوضات بدأت، أهلي جدة يخطط لضم صلاح وفان دايك

من ذاكرة أكتوبر المجيدة، محمد العباسي أول من رفع العلم على أرض سيناء يوم العبور

استقرار سعر الأرز اليوم الأحد بالأسواق

خبير لوائح: من حق الأهلي اللجوء إلى "فيفا" لفسخ التعاقد مع القندوسي

رسالة قرينة الرئيس السيسي في الذكرى 51 لنصر أكتوبر المجيد

منوعات

المزيد

الصين تكشف عن بدلة الفضاء المخصصة للسير على سطح القمر

اشتعال النيران في طائرة ركاب أثناء هبوطها بمطار لاس فيجاس

ماسك يعتبر ترامب المرشح الوحيد القادر على حماية الديمقراطية

الكويت: سحب جنسية 63 شخصا بينهم متهمان في قضية سرقة القرن العراقية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم الأحد، السردين يسجل 90 جنيهًا في سوق العبور

استقرار سعر الأرز اليوم الأحد بالأسواق

أسعار الخضراوات اليوم الأحد، البصل يسجل 17 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الدول الأكثر إنتاجا للألماس 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

دار الإفتاء: التحرش الجنسي من الكبائر ومن أشنع الأفعال وأقبحها في نظر الشرع الشريف

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 6-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية