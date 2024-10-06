اعترافات المتهم بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني بالقاهرة

أدلى صاحب شركة متهم بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني باعترافات تفصيلية أمام نيابة الشؤون الاقتصادية.

وقال المتهم “صاحب شركة”، إنه تمكن من الحصول على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية المسروقة من خلال المواقع الأجنبية على شبكة الإنترنت والتي تقوم ببيع بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية المسروقة واستخدامها في إجراء عمليات شراء من على تطبيقات ومواقع المشتريات الإلكترونية للعديد من المنتجات مثل المنتجات الغذائية وغيرها.

وأضاف المتهم أنه تحصل على المنتجات وطلب استلامها على عنوان محل إقامته بالقاهرة، وقرر بيعها عقب ذلك والاستيلاء على أموالها لنفسه.

وأقر المتهم، بالاتجار في العملة الأجنبية خارج السوق المصرفية، وذلك باستخدام هاتف محمول، والعديد من بطاقات الدفع الإلكرونية، و2 لاب توب اسود اللون، و3 فلاش ميموري، كما تبين حيازة المتهم مبلغ مالي وقدرة ۸۳۰۰ دولار أمريكي ومبلغ مالي وقدرة ١١٠٠ ليرة تركى.

وبمواجهته بالهواتف المحمولة وأجهزة اللاب توب وأجهزة الكمبيوتر والماك بوك والفلاش ميموري اعترف باستخدامهما في نشاطه الإجرامي وبمواجهته بالمبالغ المالية الأجنبية إعترف بأنها من متحصلات نشاطه الإجرامي.