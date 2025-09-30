ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن أسطول الصمود البحري الذي يحاول كسر الحصار عن قطاع غزة يقترب حاليا من منطقة الاعتراض الإسرائيلية في المياه الدولية.

هيئة البث: أسطول الصمود يقترب من منطقة الاعتراض الإسرائيلية

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية إن البحرية الإسرائيلية تستعد لتنفيذ عملية اعتراض للقوارب المشاركة في الأسطول، حيث تخطط للسيطرة عليها ونقل الناشطين إلى سفينة بحرية واحدة تابعة للقوات الإسرائيلية.

وأوضحت الهيئة أن إسرائيل لن تسمح بوصول الأسطول إلى شواطئ غزة، بناء على توجيهات صادرة عن المستوى السياسي.

وتأتي هذه التحركات في إطار السياسة الإسرائيلية الثابتة الرامية إلى منع أي محاولات لكسر الحصار البحري المفروض على القطاع منذ عام 2007.

يذكر أن "أسطول الصمود" يضم عددا من القوارب التي تحمل مساعدات إنسانية وناشطين من مختلف الجنسيات، في محاولة جديدة لكسر الحصار عن قطاع غزة بعد عدة محاولات مماثلة سابقة.

