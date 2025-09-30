حفل تخرج الدفعة الأولى من إكليريكية بولس الرسول بمسيساجا

شهدت كلية القديس بولس الرسول الإكليريكية اللاهوتية بمسيساجا احتفالًا مميزًا بمناسبة تخرج الدفعة الأولى من الدارسين الذين أتموا دراسة الدبلومة في العلوم اللاهوتية.

الحفل جاء وسط أجواء من البهجة الروحية، بحضور نيافة الأنبا مينا أسقف ميسيساجا وفانكوفر وغرب كندا، وعدد من الآباء الكهنة والرهبان، إلى جانب مجموعة من أساتذة الإكليريكية وخدامها.

تضمن برنامج الحفل كلمة لأحد الأساتذة، ثم كلمات للخريجين الذين عبروا عن امتنانهم للتجربة التعليمية وما أضافته لهم من معرفة وخبرة روحية وعلمية. وألقى نيافة الأنبا مينا كلمة هنأ فيها الخريجين على اجتهادهم وتفوقهم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل بداية لخدمة أوسع في الكنيسة والمجتمع.

واختُتم الحفل بتوزيع شهادات التخرج على الدارسين وسط تصفيق وتشجيع الحاضرين. ومن الجدير بالذكر أن الكلية تقدم برامج دراسية متخصصة في العلوم اللاهوتية، وتشمل درجتي الدبلومة والماجستير، بما يسهم في إعداد كوادر جديدة مؤهلة للخدمة والتعليم الكنسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.